Nach krankheitsbedingter Wahlkampfpause: Erdogan zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

Krankheitsbedingt musste der türkische Präsident Recep Tayyip am Dienstag ein Interview abbrechen. Am Donnerstag zeigte er sich dann bei einer Videoschalte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, ehe am Freitag aus dem Programm des 69-Jährigen hervorging, er wolle zwei Wochen vor der Türkei-Wahl seinen Wahlkampf nur eingeschränkt fortführen. Nun zeigte sich Erdogan am Samstag wieder in der Öffentlichkeit.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, zeigten Fernsehaufnahmen, wie Erdogan eine Luftfahrtmesse auf dem alten Atatürk-Flughafen von Istanbul besuchte. Auch seine Frau Emine zeigte sich an der Seite ihres Ehemannes. Die türkische Militärindustrie nutzt den Flughafen zur Präsentation ihrer Flugzeuge und Drohnen.

Die vergangenen Tage gaben immer wieder Grund zu Spekulationen um den Gesundheitszustand Erdogans. In der Türkei finden am 14. Mai Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Umfragen zufolge zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und seinem stärksten Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab. Erdogan betreibt einen intensiven Wahlkampf und absolvierte in der Regel drei Auftritte vor Publikum an einem Tag.

