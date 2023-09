Nach Krawallen: Nächstes Eritreer-Treffen in Stuttgart abgesagt

Stuttgart. Nach den gewalttätigen Ausschreitungen am Rande einer sogenannten Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart fällt das nächste Treffen dieser Art am Samstag aus. Wie die Stadt am Mittwochabend mitteilte, hat sie den Mietvertrag für die Versammlungshalle mit dem Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart und Umgebung „im gegenseitigen Einvernehmen“ aufgehoben.

Die Entscheidung sei im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach intensiven Gesprächen gefallen, die Ordnungsbürgermeister Clemens Maier mit den Verantwortlichen des Verbandes geführt habe, teilte die Stadt weiter mit. Der Verband habe erklärt, er wolle „den Sorgen der Bürgerschaft und der gesamten Öffentlichkeit Rechnung tragen sowie seine Kooperationsbereitschaft zeigen“.

Am vergangenen Samstag hatte die Polizei die Veranstaltung der Eritreer-Vereine – offiziell als politisches Seminar ausgegeben – gegen heftig randalierende Demonstranten verteidigt. Gegner griffen Teilnehmer und vor allem Polizeibeamte an. Dabei wurden 31 Polizisten verletzt. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach danach von einem „wütenden, gewaltbereiten und bewaffneten Mob“, gegen den sich die Polizistinnen und Polizisten in einer Unterzahl hätten verteidigen müssen, um die Veranstaltung zu schützen.

Gegen 228 zwischenzeitlich festgenommene mutmaßliche Demonstranten wird unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ein Polizist steht am Schauplatz der heftigen Ausschreitungen bei der Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Eritrea gilt als eines der ärmsten Länder und eine der brutalsten Diktaturen der Welt. In Deutschland gibt es eine Vielzahl eritreischer Vereine, die nach Worten der Politologin und Eritrea-Expertin Nicole Hirt von regierungsnahen Eritreern organisiert und von staatlicher Seite unterstützt sind. Unter den Protestierenden sind viele Geflüchtete, die unter der Diktatur gelitten haben.

