Nach Kriegseinsatz frei: Rekrutierte Häftlinge versetzen Russland in Angst

Tallinn. Als Iwan Rossomachin vor drei Monaten aus dem Krieg in der Ukraine heimkehrte, hatten viele Menschen im russischen Dorf Nowy Burez Angst. Denn vor drei Jahren war er wegen Mordes zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt worden, kam dann aber frei, nachdem er sich freiwillig zum Kampf in der Ukraine gemeldet hatte - im Dienst der Privatarmee Wagner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Furcht war berechtigt. An einem Tag nicht lange nach seiner Rückkehr wanderte Rossomachin betrunken mit einer Heugabel durch die Straßen seines Heimatortes etwa 800 Kilometer östlich von Moskau und drohte, jeden zu töten, der ihm über den Weg läuft, wie Einwohner schildern. Wenig später wurde der 28-Jährige in einer nahe gelegenen kleinen Stadt festgenommen, unter dem Vorwurf, eine ältere Frau - seine einstige Vermieterin - erstochen zu haben. Berichten zufolge gestand er den Mord ein. Weniger als zehn Tage nach seiner Rückkehr.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art in Russland. Die Nachrichtenagentur AP ist auf mindestens sieben andere Fälle von Gewaltverbrechen in jüngster Zeit gestoßen, die ehemaligen Gefangenen zugeschrieben werden, die von der Wagner-Truppe rekrutiert worden und aus der Ukraine zurückgekehrt waren. Quellen sind sowohl russische Medienberichte als auch Interviews mit Angehörigen von Opfern in verschiedenen Orten - von Kaliningrad im Westen bis Sibirien im Osten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Russland hat alle möglichen Schritte unternommen, um seine Truppen in der Ukraine aufzufüllen. Und dazu zählt die Entsendung von Wagner-Söldnern an die Front, mit Ex-Häftlingen in ihren Reihen. Das britische Verteidigungsministerium hat im Frühjahr auf die möglichen Folgen der Rekrutierung verurteilter Straftäter hingewiesen und gewarnt, dass „der plötzliche Zustrom von oft gewalttätigen Straftätern mit jüngster und häufig traumatischer Kampferfahrung wahrscheinlich eine wesentliche Herausforderung für Russlands Kriegszeit-Gesellschaft darstellen wird“, wenn ihr Einsatz zu Ende gehe.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Etwa 50.000 Häftlinge für Wagner-Truppe rekrutiert

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat nach eigenen Angaben im Laufe der Zeit 50.000 Häftlinge für den Ukrainekrieg rekrutiert - eine Zahl, die sich mit Schätzungen von Olga Romanowa deckt, der Leiterin der Gefangenenrechtsgruppe Russia Behind Bars. Auch westliche Militärexperten glauben, dass zwecks Kriegseinsatzes freigelassene Straftäter den Großteil der Wagner-Truppe ausgemacht haben.

Ungefähr 32.000 aus der Gruppe der Ex-Gefangenen seien mittlerweile aus der Ukraine zurückgekehrt, sagte Progoschin vergangene Woche, vor seiner - dann abgebrochenen Rebellion am Samstag gegen das Moskauer Verteidigungsministerium. Romanowa schätzt, dass die Zahl der Heimkehrer Anfang Juni insgesamt bei etwa 15.000 lag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Putin wollte „Begnadigungsdekrete“ unterzeichnen

Den Gefangenen, die sich freiwillig Wagner anschlossen, wurde völlige Freiheit nach dem Ende ihres Dienstes versprochen, und Präsident Wladimir Putin bestätigte kürzlich, dass er dabei sei, „Begnadigungsdekrete“ für diese Kämpfer zu unterzeichnen. Bislang sind solche Papiere aber nicht veröffentlicht worden. Putin betonte unlängst auch, dass die Rückfallrate unter diesen Freigelassenen deutlich unter dem Durchschnitt im Land liege. Aber Rechtsaktivisten sagen, dass Befürchtungen über einen Anstieg der Rückfallquote im Zuge einer wachsenden Zahl von Heimkehrern nicht unbedingt unbegründet seien.

Im Fall Rossomuchin hatte die Polizei den verängstigten Einwohnern in Nowy Burez versprochen, den Ex-Häftling im Auge zu behalten. Trotzdem kam es zu dem Mord an der 85-jährigen Julia Bujskich, nachdem Rossomuchin bereits zuvor wegen Einbruchs in ein Auto festgenommen worden war und fünf Tage in einer Zelle verbracht hatte. Zwei Tage nach nach der Freilassung am 27. März wurde Bujskich getötet. „Sie kannte ihn und öffnete die Tür, als er kam, um sie umzubringen“, schrieb ihre Enkelin Anna Pekarewa auf Facebook.

Die anderen Fälle schließen einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Laden, einen Autodiebstahl mit Gewaltanwendung gegen den Besitzer, sexuelle Attacken gegen zwei Schulmädchen und zwei weitere Tötungen ein. In Kaliningrad näherte sich verschiedenen Berichten zufolge ein Ex-Häftling einer Mutter und deren achtjähriger Tochter und prahlte mit seiner Zeit als Wagner-Söldner. Dann nahm er der Frau das Kind weg und griff es sexuell an. „Wie viele mehr von ihnen werden bald zurückkehren?“ fragt ein Familienmitglied, mit dem AP sprach.

Putin: „Die negativen Folgen sind minimal“

Medienberichten und Rechtsgruppen zufolge hat Wagner Gefangenen in der Regel sechsmonatige Verträge angeboten. Nach Ablauf der Dienstzeit können sie dann nach Hause, während reguläre Soldaten das Militär nicht verlassen dürfen, solange Putins Mobilisierungsdekret in Kraft bleibt. Ob diese Regelungen für Ex-Häftlinge nach Prigoschins kurzlebiger Meuterei weiterhin gelten, ist bislang unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wagner-Chef - selbst ein früherer Gefängnisinsasse - hat kürzlich eingeräumt, dass einige seiner rekrutierten Ex-Häftlinge nach ihrer Rückkehr aus dem Krieg neue Straftaten begangen haben. Putin sagt, dass die Rückfallrate „zehn Mal niedriger“ als die unter gewöhnlichen Ex-Häftlingen sei. „Die negativen Folgen sind minimal“, versicherte er.

Ein russischer Kriminologe, der aus Sicherheitsgründen seinen Namen nicht genannt haben wollte, wies darauf hin, dass es noch nicht genügend Daten gebe, um die etwaigen Folgen einschätzen zu können. So oder so werden weiterhin Gefangene für den Einsatz in der Ukraine angeheuert - nur nicht von Wagner, wie Rechtsgruppen sagen. Stattdessen suche jetzt das Verteidigungsministerium nach Freiwilligen und biete ihnen Verträge an. Romanowa zufolge hat es bis Juni bereits fast 15.000 Häftlinge rekrutiert, und anders als Wagner werden diese Einsätze bald eine legale Grundlage haben: Gesetze, die die vertragliche Verpflichtung von Gefangenen erlauben, sind im Eiltempo vom Parlament gebilligt und von Putin unterzeichnet worden.

Und Häftlinge sind weiter gern bereit, freiwillig in der Ukraine zu kämpfen, wie Romanowa sagt - auch wenn Tausende auf dem Schlachtfeld ihr Leben verloren haben. „Russisches Roulette“, so sagt Romanowa düster, „ist unser Lieblingsspiel.“

RND/AP