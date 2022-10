Ermittlungen gegen Ex-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann wegen Steuerschaden

Seit 2015 heißt der Gewinner des Fußball-Kreispokals SV Todesfelde. Der Oberliga-Meister schickt sich nach dem 6:0 gegen den SV Schackendorf an, den neunten Titel in Serie zu holen. Im Endspiel wartet an Himmelfahrt 2023 wieder einmal der SV Henstedt-Ulzburg.