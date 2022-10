Nach Mordanschlag in Gay-Bar: Slowakei verweigert mehr LGBTQI-Rechte

So erhalten Studierende in Schleswig-Holstein Finanzhilfen

Was können Studierende in Schleswig-Holstein tun, wenn sie in finanzielle Nöte geraten sind? Welche Darlehen, Hilfsangebote und kurzfristige Unterstützungen gibt es? Johanna Usinger, Beraterin für Studentisches Leben in Kiel, gibt Tipps.