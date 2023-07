Bilanz des Grauens: immer Ärger ums Matheabi

Kurvendiskussion, Matrizen, Vektorgeometrie – diese Wörter lösen selbst bei vielen Erwachsenen noch Schweißausbrüche aus. Auch Politiker brachte das Matheabitur schon in stressige Situationen. Der aktuellste Matheeklat kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort startete Annikki Leinigen eine Petition. Die Wismarerin findet: Dieses Jahr war die Prüfung zu schwer. Die zweite Analysis-Aufgabe sei nicht mit dem Schwierigkeitsgrad der vergangenen Jahre vergleichbar. Sie forderte, die Aufgabe zu streichen und die Klausuren besser zu benoten. Mit Erfolg: Die Prüfungen sollen tatsächlich alle einen Punkt besser bewertet werden, wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet. Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass diskutiert wird, ob die Matheklausuren zu schwierig sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Jahr 2016 hatte das niedersächsische Matheabitur seinen ganz großen Auftritt. Eltern, Schülerinnen und Schüler beklagten sich ebenfalls, die Aufgaben seien zu schwer. „Selbst Teilnehmer und Gewinner aus bundesweiten Mathematikwettbewerben sind frustriert aus der diesjährigen Abiturprüfung gegangen“, erzählte der Vorsitzende des Verbands der Elternräte damals der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Selbst der nicht gerade für Kuschelpädagogik bekannte Philologenverband stellte sich auf die Seite der Protestler. Die Aufgaben seien „mit Text überfrachtet, zu kompliziert und in der vorgegebenen Zeit nicht zu lösen“ gewesen. Die Schülerinnen und Schüler dürften nicht mit schlecht durchdachten Aufgaben bestraft werden. Bei der Bewerbung um einen Studienplatz gehe es oftmals um jeden Punkt. Das Kultusministerium prüfte die vorläufigen Ergebnisse der Klausuren und entschied sich, den Bewertungsmaßstab um 12,5 Prozent abzusenken. Ob die Reaktion wohl folgenden Jahrgängen Mut gemacht hat? Der Verdacht liegt jedenfalls nahe.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Aufgabenstellungen, die vorher kaum einer gesehen hatte“

Im Jahr 2019 starteten zahlreiche Schülerinnen und Schüler Petitionen, weil sie das Matheabitur als zu schwer empfanden. Unter anderem Thüringen, Bayern, Niedersachsen und das Saarland waren dabei. Die bayerische Initiatorin Lisa Müller meinte: „2016 war es anspruchsvoll, 2017 war es machbar, 2018 war es nahezu leicht und 2019 enthielt plötzlich Aufgabenstellungen, die vorher kaum einer gesehen hatte.“ Der Notenschlüssel sollte gesenkt werden und der Schwierigkeitsgrad angepasst. Auch Lehrpersonen unterstützten das Anliegen. „Es ist mir ein Rätsel, wie das Kultusministerium die Leistung der Schüler zur Glückssache machen kann“, äußerte sich eine Lehrerin in der „Süddeutschen Zeitung“. Auch die SPD unterstützte das Anliegen im bayerischen Landtag. Mehr als 50.000 Personen unterschrieben die Petition. Doch der Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) blieb hart. Das Abitur sei ambitioniert, aber machbar. Auch Niedersachsen prüfte eine Anpassung, entschied sich jedoch dagegen. In vielen der übrigen Bundesländer führten die Petitionen gar nicht erst zu einer Überprüfung der Aufgaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2022 hatten Schülerinnen und Schüler bei einer ähnlichen Petition in Niedersachsen Erfolg. Sie argumentierten, dass sie wegen der Pandemie schlecht vorbereitet gewesen seien. Die Bewertungen wurden tatsächlich angehoben. „So etwas darf sich nicht wiederholen“, äußerte sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Ob sich seine Ansage erfüllt, wird sich zeigen.

Als ein Bildungsminister zurücktreten musste

2017 löste das Matheabitur in Brandenburg eine politische Krise aus. Lehrer, Schülerinnen und Schüler beschwerten sich: Das Thema einer komplizierten Funktionsrechnung, in der es um einen Eisbrecher ging, sei überhaupt nicht Teil des Lehrplans gewesen. Der damalige Bildungsminister Günter Baaske (SPD) widersprach. CDU-Politiker Gordon Hoffmann schaute in die Akten und musste feststellen, dass es wahrscheinlich nicht wie üblich drei Vorabkontrollen der Aufgaben gegeben hatte. Das führte zu Verwerfungen in der Landespolitik. 2600 Schülerinnen und Schüler schrieben die Prüfung noch mal. Schulungspläne wurden geändert, Fachbriefe verschickt – das Chaos sollte sich nicht wiederholen. 2018 – Bildungsminister Baaske war inzwischen zurückgetreten – schrieben 83 Schülerinnen und Schüler die Matheprüfungen noch mal. Der Grund: Schulen in Cottbus und Lübben hatten den Stoff nicht unterrichtet.

Zu einer peinlichen Panne kam es dieses Jahr in Hamburg. In einer Aufgabe im Bereich analytische Geometrie hatte sich eine falsche Zahl eingeschlichen. An einem Gymnasium in Blankenese sahen sich Schülerinnen und Schüler vor unlösbare Probleme gestellt. Teilweise schafften sie die restlichen Aufgaben nicht mehr. Die Schulbehörde hatte ihren eigenen Fehler entdeckt und die Schulen am Prüfungstag um 7.58 Uhr per E-Mail informiert. Alle Schulen, außer dem Gymnasium in Blankenese, konnten die Zahl rechtzeitig korrigieren. Die Schülerinnen und Schüler durften die Klausur im Anschluss wiederholen. Eine Teilaufgabe wurde nicht gewertet.