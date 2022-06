Nach positivem Corona-Test: Baerbock inzwischen mit „deutlichen Grippesymptomen“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) steigt auf dem Weg nach Islamabad (Pakistan) bei einer Zwischenlandung in Larnaka (Zypern) aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Sie hat nach einem positiven Corona-Schnelltest kurz nach Beginn ihres Besuches in Pakistan alle weiteren Termine abgesagt.

Annalena Baerbock (Grüne) tritt am Mittwoch ihre vorzeitige Rückreise aus Pakistan an. Die Außenministerin wurde am Dienstag positiv auf Corona getestet. Inzwischen soll die Grünen-Politikerin „deutliche Grippesymptome“ entwickelt haben.