Justizkanzler nach Prüfung: Marin hat Dienstpflicht bei Partys nicht vernachlässigt

US-Midterms: Biden wirbt in demokratischen Regionen um Stimmen

Am Dienstag wird darüber abgestimmt, welche Partei im US-Senat und im Repräsentantenhaus in den kommenden beiden Jahren die Kontrolle hat. Das ist entscheidend für die Vorhaben von Präsident Biden. Doch nur in wenigen Staaten will man ihn beim Wahlkampf dabeihaben.