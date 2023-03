Nach Razzia inhaftierte Richterin Malsack-Winkemann vom Dienst enthoben

Berlin. Die bei einer Großrazzia gegen die „Reichsbürger“-Szene inhaftierte Berliner Juristin Birgit Malsack-Winkemann darf vorerst nicht weiter als Richterin tätig sein. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem dienstgerichtlichen Verfahren entschieden, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.

Zudem werden der Richterin die monatlichen Dienstbezüge um 50 Prozent gekürzt. Damit sei der gesetzliche Rahmen ausgeschöpft, hieß es. Das Gericht folgte damit einem entsprechenden Antrag der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung. Gegen den Beschluss sei innerhalb von zwei Wochen eine Beschwerde beim Dienstgerichtshof am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) möglich, hieß es.

Ehemalige Bundestagsabgeordnete in Untersuchungshaft

Zur Begründung hieß es, es sei nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand wahrscheinlich, dass das Disziplinarverfahren die „Entfernung“ von Malsack-Winkemann aus dem Richterverhältnis zur Folge haben werde. Das Verwaltungsgericht in Berlin schrieb in einer Presseerklärung zudem: „Eine Richterin, die sich einem auf die Durchführung eines gewaltsamen Staatsstreiches gerichteten Geheimbündnis anschließe, breche den von ihr geleisteten Eid auf das Grundgesetz in besonders schwerer Weise und sei deshalb aus dem Dienst zu entfernen.“ Die Unschuldsvermutung stünde dem nicht entgegen.

Malsack-Winkemann war vergangenen Dezember bei der Großrazzia verhaftet worden und befindet sich in Untersuchungshaft. Von 2017 bis 2021 saß sie für die AfD im Bundestag, im März 2022 kehrte sie in den Richterdienst zurück.

RND/dpa/ag