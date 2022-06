Wie sich der deutsche Katastrophenschutz für neue Herausforderungen wappnet

Mit Ralph Tiesler steht seit dieser Woche ein neuer Präsident an der Spitze des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Auf Tiesler und seine Behörde kommen gewaltige Aufgaben zu. Denn der Katastrophenschutz in Deutschland steht erst am Anfang eines Veränderungsprozesses.