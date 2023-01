Nach Sturm auf Regierungsgebäude: Ermittlungen gegen Bolsonaro-Anhänger

Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro geraten in der Hauptstadt mit Polizisten aneinander. Ein Mann schlägt dabei einen Polizisten mit einer Stange. Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro haben den Kongress in der Hauptstadt Brasília gestürmt.

Rio de Janeiro. Nach dem Sturm von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro auf Regierungsinstitutionen in Brasilien haben die Behörden am Montag die Ermittlungen aufgenommen. Das Sekretariat für Institutionelle Sicherheit kündigte an, das Parlament, das Oberste Gericht und der Sitz des Präsidenten in Brasília würden durchsucht und Beweise gesichert. Die Randalierer hätten anscheinend beabsichtigt, ähnliche Aktionen im ganzen Land zu starten.

„Es wird ihnen nicht gelingen, die brasilianische Demokratie zu zerstören“

Die Teilnehmer in Brasília wollten eine Intervention des Militärs erreichen mit dem Ziel, den rechtsextremen Bolsonaro wieder an die Macht zu bringen oder zumindest den gerade erst vereidigten Linken Luiz Inácio Lula da Silva zu stürzen. Die Szenen von Chaos und Zerstörung erinnerten an den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Die Bolsonaro-Anhänger warfen Fensterscheiben ein, rissen Möbel um und schleuderten Computer zu Boden. Justizminister Flávio Dino sprach von terroristischen Taten, die einen Putsch zum Ziel gehabt hätten. Die Behörden wollten nun unter anderem diejenigen ausfindig machen, die für die Busse bezahlten, mit denen die Randalierer in die Hauptstadt gebracht wurden.

Sturm auf Kongress: Bolsonaro-Anhänger dringen in Regierungsgebäude in Brasilia ein Tausende Demonstrierende hatten das Parlament und andere Regierungsgebäude zeitweise besetzt und verwüstet. © Quelle: Reuters

„Es wird ihnen nicht gelingen, die brasilianische Demokratie zu zerstören. Das müssen wir mit aller Entschiedenheit und Überzeugung sagen“, sagte Dino. „Wir werden den Weg der Kriminalität nicht akzeptieren, um politische Kämpfe in Brasilien auszutragen. Ein Krimineller wird wie ein Krimineller behandelt.“ Bisher wurden 300 Menschen festgenommen, wie die Polizei bei Twitter mitteilte.

Das Ergebnis der brasilianischen Präsidentschaftswahl - das knappste seit mehr als drei Jahrzehnten - wurde von Politikern aus dem gesamten Spektrum, einschließlich einiger Verbündeter Bolsonaros, sowie von Dutzenden Regierungen rasch anerkannt. Bolsonaro verschwand aus der Öffentlichkeit, räumte aber seine Niederlage nicht ein. Er erhob nicht nachdrücklich Betrugsvorwürfe, allerdings stellten er und seine Partei einen Antrag auf Annullierung von Millionen Stimmen, der abgewiesen wurde. Anhänger wollten das Ergebnis aber dennoch nicht akzeptieren.

