﻿War nicht klar, dass Ihre Demo ein Ersatz für die verbotene Kundgebung zum „Tag X“ werden würde?

Leipzig. Für den „Tag X“ am Sonnabend nach dem Gerichtsurteil gegen die Linksextremistin Lina E. waren bundesweit, aber besonders in Leipzig, große Proteste angekündigt – und Gewalt angedroht worden. Eine entsprechende Demonstration wurde im Vorfeld von der Stadt Leipzig verboten. Dagegen wiederum veranstalteten die Aktivisten und Kommunalpolitiker Irena Rudolph-Kokot (Leipziger SPD-Chefin, Vorsitzende des Vereins Say it loud, „Leipzig nimmt Platz“) und Stadtrat Jürgen Kasek (Grüne) eine Demonstration für die Versammlungsfreiheit, die unter Auflagen genehmigt wurde – am Ende aber aus dem Ruder lief.

Die Bilanz: Steine- und Böllerwürfe, 50 verletzte Polizisten, 1000 Demonstranten über elf Stunden in einem Kessel der Polizei. Im Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) sprechen die beiden Leipziger über den Demotag, ihre persönliche Verantwortung sowie ihre Kritik an der Polizei und den Versammlungsbehörden.

Frau Rudolph-Kokot, Herr Kasek – sind Sie naiv?

Rudolph-Kokot: Ich habe mich sehr über diese Aussage des Oberbürgermeisters geärgert. Seit 2015 melde ich regelmäßig Demonstrationen an und habe sehr viel Erfahrung. Naiv bin ich nicht.

Kasek: Ich habe mir schon die Frage gestellt, ob wir naiv gewesen sind. Ich dachte am Samstag, uns würde es gelingen, die Demo ohne Probleme durchzuführen. Und ja, ich habe dabei schon berücksichtigt, dass es möglicherweise Böllerwürfe gibt und es am Rande zu Sachbeschädigungen kommt.

Zur Person Ob Hörsaal-Besetzung oder Demonstration – Jürgen Kasek (42) ist überall dort anzutreffen, wo gestritten und protestiert wird. Als Sprecherin des Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ hat Irena Rudolph-Kokot (50) jahrelang Erfahrungen gesammelt, nicht nur in Leipzig, sondern auch in der sächsischen Provinz. Neben ihrem Engagement auf der Straße sind die beiden auch parteipolitisch aktiv. Kasek ist Mitglied bei den Grünen, im Stadtrat ist er unter anderem Umweltpoltischer Sprecher der Fraktion. Rudolph-Kokot bildet mit dem Bundestagsabgeordneten Holger Mann die Doppelspitze des Stadtverbands der SPD.

Eine Absage war keine Option?

Kasek: Wenn wir dazu übergehen, Eigentum höher als Versammlungen zu gewichten, weil dort etwas passieren kann, verliert die Demokratie insgesamt. Ich bin sicher, dass es den 3000 am Samstag eingesetzten Polizeikräften möglich gewesen wäre, die maximal 30 Prozent Störer aus der Menge von rund 2000 Menschen bei der Demo zielgerichtet herauszuholen. Das hätte die Versammlung nicht gefährdet.

„Wenn wir alles verbieten, hat die Gesellschaft ein Problem“

War nicht klar, dass Ihre Demo ein Ersatz für die verbotene Kundgebung zum „Tag X“ werden würde? Wenn Sie selbst schon von 30 Prozent Störern sprechen.

Rudolph-Kokot: Wir haben die Versammlung mit einer anderen Intention angemeldet, wir wollten uns gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit positionieren. Wir sind nicht für Versammlungsverbote, auch Rechte (oder Rechtsradikale) sollen auf die Straße gehen können, hier sehen wir die Zivilgesellschaft in der Verantwortung. Wenn wir alles verbieten, hat die Gesellschaft ein Problem. Im Kooperationsgespräch waren beide Szenarien Thema – die Absage der „Tag X“-Demo und die Nicht-Absage.

„Tag X“ in Leipzig. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Also wurde besprochen, dass Ihre Demo eine Ersatzveranstaltung sein könnte?

Rudolph-Kokot: Zu unseren Demos erscheinen bestimmte Menschen gar nicht. Wir hätten daher gar kein Ersatz sein können.

Wie bitte?

Rudolph-Kokot: Teile der linken Szene werden zu einer Demo von uns nicht kommen. Sonst wären auch viel mehr Menschen am Samstag da gewesen. Im Vorfeld war alles mit der Polizei und der Stadt besprochen: Wir wussten, wie wir am Samstag vorgehen, wenn mehr Teilnehmer als erwartet zu unserer Kundgebung kommen. Wir hatten eine Ersatzroute, die über größere Straßen verlaufen wäre. Wir sollten auch genügend Ordnerinnen und Ordner dabei haben, die mit Funkgeräten ausgestattet werden. Das haben wir erfüllt.

„Die Mehrzahl der Teilnehmenden war bunt gemischt“

Im Kooperationsgespräch soll die Möglichkeit durchgespielt worden sein, dass es nur eine Versammlung vor Ort gibt, wenn die Menge zu groß wird.

Kasek: Wir hatten vergangenen Freitag ein telefonisches Gespräch mit der Polizei und der Stadt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir 100 bis 200 Teilnehmer für möglich halten – falls die Gerichte die „Tag X“-Demonstration doch zulassen. Bliebe es beim Verbot, war klar, dass mehr Menschen zu uns kommen könnten. Die Polizei, die Stadt und wir wollten uns am Samstag vor Ort tief in die Augen schauen: Dann wollten wir die Lage einschätzen.

„Aber die Gesellschaft muss sich fragen: Ist die Sicherheit vom Stadtfest und vom Fußballspiel höher zu bewerten als eine Demonstration für die Versammlungsfreiheit?“: Stadtrat Jürgen Kasek im Interview bei der LVZ. © Quelle: Wolfgang Sens

Wie war die Einschätzung vor Ort?

Kasek: Dass das Bundesverfassungsgericht am Demo-Verbot festhielt, habe ich kurz vor unserer Kundgebung gegen 16 Uhr erfahren. Da war bereits eine Reihe an Menschen da. Gewaltbereite oder der sogenannte schwarze Block haben unsere Demo aber nicht dominiert. Die Mehrzahl der Teilnehmenden war bunt gemischt. Plötzlich hat die Polizei zu mir gesagt, dass 200 Personen mit Problempotenzial aus Connewitz kommen. Wenn die dazu stießen, könnten wir nicht loslaufen. Für uns wurde die Lage durch den großen Platz dann unübersichtlich.

Sie hatten zu wenige Ordner, die Technik war unzureichend. Die Polizei warnte schließlich vor 200 gewaltbereiten Personen. Haben Sie optimal reagiert?

Kasek: Ja. Ich habe selbst vielen Teilnehmern gesagt, dass wir bei vermummten Personen nicht loslaufen können. Aber alles war nach wie vor friedlich und tiefenentspannt. Meine Bitte an die Polizei war, dass wir uns als Zug erst mal aufstellen könnten, um die Ordner zielgerichtet einzuweisen. Dadurch hätten wir die Menge ein wenig entzerrt.

„Jede einzelne Demonstration nervt – das soll sie“

Darauf ging die Polizei nicht ein?

Kasek: Es war das Ziel der Polizei, dass ab einer gewissen Größe die Demonstration nicht loslaufen darf. Sie wollte verhindern, dass wir überhaupt in die Nähe der Innenstadt kommen.

Am Wochenende gab es ein Stadtfest, das Spiel des Sachsenpokals, das Konzert von Herbert Grönemeyer, Public Viewing zum Pokalfinale. Hätten Sie als Kommunalpolitiker nicht allein deswegen Ihre Demonstration an einem anderen Tag abhalten sollen, um Schaden von den Bürgern der Stadt abzuwenden?

Kasek: Das ist eine hoch spannende Fragestellung, die sich die Gesellschaft stellen muss.

Sie melden die Demo an – nicht die Gesellschaft.

Kasek: Aber die Gesellschaft muss sich fragen: Ist die Sicherheit vom Stadtfest und vom Fußballspiel höher zu bewerten als eine Demonstration für die Versammlungsfreiheit?

Ist die Sicherheit höher zu bewerten?

Kasek: Aus unserer Sicht nicht, aber wir müssen diese Frage jetzt noch einmal intern diskutieren. Da ist der Prozess noch nicht abgeschlossen.

Sie rollten mit den Augen bei unserer Frage, Frau Rudolph-Kokot. Sehen Sie das anders?

Rudolph-Kokot: Ich finde die Frage wirklich doof. Ich verstehe nicht, wie man kommerzielle Sachen höher gewichten kann als das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Warum sagt man nicht das Stadtfest oder die Konzerte ab? Warum werden Versammlungen verboten? Ich hätte entschieden, dass alles wie geplant stattfinden kann. Das war aber keine Option für die Polizei.

Das sagen Sie.

Rudolph-Kokot: Aus meiner Perspektive ist deutlich zu erkennen, dass die Polizei die Demonstration nicht durch die Stadt laufen lassen wollte. 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Kundgebung sind keine kritische Menge, wenn 3000 Polizisten sie absichern. Trotzdem hat die Polizei es verhindert.

Kasek: Jede einzelne Demonstration nervt – das soll sie. In einer Demokratie muss man einen Umgang damit finden. Im Einzelfall muss man auch einzelne Störungen aus einer Versammlung heraus aushalten.

„Aus meiner Perspektive ist deutlich zu erkennen, dass die Polizei die Demonstration nicht durch die Stadt laufen lassen wollte“: Irena Rudolph-Kokot (SPD) im LVZ-Interview. © Quelle: Wolfgang Sens

Verstehen Sie, dass Menschen Ihnen vorwerfen, es im Zweifel bei solchen Demonstrationen einfach darauf ankommen zu lassen und dadurch zu zündeln?

Rudolph-Kokot: Nein, das kann ich nicht. Wenn wir anfangen, Grundrechte einzuschränken, bewegen wir uns in Europa in einem Kontext von Ländern, die das bereits tun. Ich sehe das wirklich als Gefahr.

Kasek: Kann ich diesen Vorwurf nachvollziehen? Ja. Finde ich ihn richtig? Nein! Wir haben eine Situation, in der sich viele Menschen nach Sicherheit sehnen und damit autoritären Verhaltensmustern viel abgewinnen können.

„Diese Eskalation war von der Polizei gewünscht“

Übertreiben Sie nicht? Am Montag haben Sie, Herr Kasek, auf der Demonstration gesagt: „Wir haben in den letzten Tagen einen totalitären Staat erlebt, der uns die Grundrechte genommen hat. Wenn das Recht ist und Gesetz, dann scheiß ich drauf!“

Kasek: Wir leben nicht in einem totalitären Staat. Das war eine überspitzte Äußerung in dem Moment, weil dieses Wochenende mich emotional echt fertig gemacht hat. Und der zweite Satz war ein Zitat aus einem Punk-Song.

Warum sagen Sie das, wenn Sie es nicht meinen? Sollten Sie gerade als Stadtrat nicht mehr abwägen?

Kasek: Ich muss einen Spagat machen: Ich habe viele Hundert – zum Teil junge – Menschen. Die haben am Samstag mit der Einkesselung etwas erlebt, was sie traumatisiert hat, und haben den Eindruck, dass Antifaschismus kriminalisiert wird. Auch sie muss ich ansprechen.

Wir reden seit Tagen über das Fehlverhalten der Polizei. Viele vermissen Selbstkritik bei Ihnen. Haben Sie solche Gedanken?

Rudolph-Kokot: Tatsächlich nicht. Diese Eskalation, die es am Samstag gab, war von der Polizei gewünscht – und die Versammlungsbehörde hat da mitgespielt. Das ist mein Eindruck. Ich fühle mich nachhaltig von beiden Behörden verklappst. Beide waren beim Kooperationsgespräch nicht ehrlich mit uns.

Kasek: Alle stellen sich jetzt hin, verschränken die Arme und sagen, dass sie keine Schuld trifft. Ich mag nicht das Gleiche sagen. Ich habe seit Samstag mit vielen verzweifelten Eltern gesprochen, deren Kinder von der Polizei eingekesselt wurden. Das beschäftigt mich. Wenn ich als Versammlungsleiter am Ende eine Veranstaltung mit einem Polizeikessel, traumatisierten Jugendlichen und einem Gewaltausbruch habe, frage ich mich, was ich hätte anders machen können.

Was hätten Sie anders machen können?

Kasek: Mit einer besseren Lautsprecheranlage wäre es möglich gewesen, die Menge anzusprechen.

Rudolph-Kokot: Aber in dem Moment, in dem die Demo nicht wie geplant stattfinden kann, hätte auch ein besserer Lautsprecher nichts genutzt.

„Es sind Ausnahmen, wenn es bei linken Demonstrationen eskaliert“

Muss sich nicht die friedliche Mehrheit einer Demonstration stärker vom gewaltbereiten Teil distanzieren? Ähnliches fordern Sie schließlich von Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen oder Energieprotesten ein, deren Teilnehmer sollen sich von Rechtsextremen abgrenzen.

Rudolph-Kokot: Die Personen, die am Samstag später Barrikaden gebaut und Dinge angezündet haben, waren nicht auf dem Alexis-Schumann-Platz bei unserer Demo. Es gehen Menschen, die bestimmte Sachen vorhaben, gar nicht auf solche Versammlungen.

Irena Rudolph-Kokot (hinten links) und Jürgen Kasek (hinten rechts) im Gespräch mit den LVZ-Redakteuren Antonie Rietzschel (v.l.), Hannah Suppa und Kai Kollenberg. © Quelle: Wolfgang Sens

Ein schwarzer Block taucht einfach so auf?

Rudolph-Kokot: Ich habe es seit 2015 zweimal erlebt, dass bei einer Demonstration, auf der ich war, Steine geworfen wurden. Bei zwei von Tausenden Kundgebungen, die ich gemacht habe.

Noch einmal: Darf man von einer Demonstration erwarten, dass sich der Großteil der Teilnehmer von den wenigen Gewaltbereiten distanziert?

Rudolph-Kokot: Sie können anscheinend sofort erkennen, wer gewaltbereit ist?!

Wenn wir Teile einer Demonstration sehen, die komplett in schwarz gekleidet sind, sich irgendwann etwas vor den Mund ziehen, eine Kapuze und Sonnenbrille aufsetzen und einen Stein in der Hand haben, würden wir sagen: Die sind eher gewaltbereit.

Rudolph-Kokot: Wir diskutieren regelmäßig, ob wir beispielsweise Pyrotechnik bei den Versammlungen regulär anzumelden versuchen, damit so ein Folklore-Potenzial geordnet ausgelebt wird. Wir reden ständig, wir gehen ständig in die Menge hinein. Es sind Ausnahmen, wenn es bei linken Demonstrationen eskaliert.

Kasek: Gesellschaftliche Veränderungen werde ich mit Leuten, die Gewalt einsetzen, nicht erreichen. Mir bereitet es Sorgen, dass am Ende vielleicht nur noch die Leute auf die Straße gehen, die Gewalt einkalkulieren, oder diejenigen, denen es egal ist.

Sie sagen, Sie trauen der Polizei nicht mehr. Der Oberbürgermeister nennt Sie naiv. Wie soll ein Dialog künftig möglich sein?

Kasek: Ich habe mit dem Ordnungsamtsleiter und mit der Versammlungsbehörde bereits telefoniert. Ich möchte mit der Polizei und der Versammlungsbehörde das Geschehen vom Wochenende aufarbeiten.

Rudolph-Kokot: Ich möchte ab sofort alles, was im Rahmen eines Kooperationsgespräches besprochen wird, schriftlich haben. Im Moment habe ich wenig Vertrauen in die Verlässlichkeit der Absprachen.

Dieses Interview erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.