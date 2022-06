Trotz Absage: Tausende versammeln sich bei Demonstration in Oslo

Nach den tödlichen Schüssen vor einer Schwulenbar in Oslo haben sich am Montagabend Tausende in der norwegischen Hauptstadt versammelt. Zuvor hatten die Veranstalter der „Oslo Pride“-Parade eine Kundgebung abgesagt. Allerdings ließen sich viele Demonstranten davon nicht abhalten.