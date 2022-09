Baerbock fordert neue Sanktionen gegen Iran

Russland-Patriarch Kirill: Tod im Krieg gegen die Ukraine „wäscht alle Sünden weg“

In Russland nehmen die Proteste gegen den Krieg in der Ukraine sowie die angeordnete Teilmobilmachung zu. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, scheint dagegen anarbeiten zu wollen. In einer Predigt verspricht er den Soldaten im Falle ihres Todes die Reinwaschung von allen Sünden.