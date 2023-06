Regierungsflieger mit Rissen in der Frontscheibe in Niger gestrandet

Rechtspopulisten triumphieren bei Wahlen und in Umfragen

Der Demokratie laufen die Demokraten davon

In 13 europäischen Regierungen sitzen mittlerweile Rechtspopulisten. In Deutschland ist die AfD in Umfragen auf 18 Prozent geklettert, im nächsten Jahr stehen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an. Ist die liberale Demokratie ein Auslaufmodell? Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel erklärt das Phänomen – und verweist auf entscheidende Fragen, auf die die liberale Demokratie noch keine Antwort gefunden hat.