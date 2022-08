Moskau. Die US-Profibasketballspielerin Brittney Griner hat in Russland Berufung gegen ihre Verurteilung zu neun Jahren Haft wegen Drogenbesitzes eingelegt.

Ihre Anwältin Maria Blagowolina sagte am Montag nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen, der Einspruch sei dem Gericht vorgelegt worden. Ihre Argumentation für die Berufung führte sie allerdings nicht näher aus.

Neun Jahre Haft für US-Sportlerin: Teamkolleginnen entsetzt über Urteil gegen Griner

Griner war im Februar bei ihrer Ankunft am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem in ihrem Gepäck sogenannte Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl gefunden worden waren. Ihre Verurteilung wurde von den USA scharf kritisiert.

Hinter den Kulissen wird an einem Gefangenenaustausch gearbeitet, durch den Griner sowie der wegen Spionage in Russland verurteilte Amerikaner Paul Whelan wieder in ihre Heimat überstellt werden sollen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP hat Washington angeboten, im Gegenzug den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor Bout freizulassen.

RND/AP