Nach Verurteilung zu acht Jahren Haft: Belarussischer Blogger Protassewitsch begnadigt

Kostenfrei bis 15:42 Uhr lesen

Saisonstart am 26. Mai

Die Waldbühne auf dem Gelände des Freibads in Neumünster startet am Pfingstwochenende in die neue Saison, die bis September läuft. Das Konzept wurde etwas angepasst: Aus dem Biergarten mit gelegentlicher Musik wird jetzt eine Konzertbühne, an dem es jeden Tag Livemusik gibt. Dafür steigen die Eintrittspreise.