Nach Verweis wegen Tinder-Profil: Bundeswehr-Kommandeurin zieht vors Bundesverfassungsgericht

Ihr privates Tinder-Profil eckte bei der Bundeswehr an. Gegen den Verweis, den die Kommandeurin deshalb von ihren Vorgesetzten bekam, klagt Anastasia Biefang jetzt beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Zuvor war sie in zwei Instanzen mit dem Argument gescheitert, ihr Sexleben gehe den Arbeitgeber nichts an.