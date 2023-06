Putins Fernsehansprache: Experten bewerten Rede des Kremlchef als schwach

Moskau. Sein Gesichtsausdruck war müde, sein Ton streng: In einer fünfminütigen Fernsehansprache kurz vor Mitternacht am Montag hat sich der russische Präsident Wladimir Putin zum kurzzeitigen Aufstand der Söldnertruppe Wagner geäußert - den Namen seines Widersachers Jewgeni Prigoschin nahm er jedoch nicht in den Mund. Die Rädelsführer der Meuterei hätten versucht, die Wagner-Soldaten zu zwingen, „ihre eigenen Leute zu erschießen“, sagte er. „Russlands Feinde“ hätten gehofft, die Rebellion werde das Land spalten und schwächen, so Putin. Sie hätten sich aber „verrechnet“. Die Rädelsführer bezeichnete er als Verräter, die der ukrainischen Regierung und deren Verbündeten in die Hände gespielt hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Putin war sichtlich darum bemüht, Stabilität zu vermitteln. Er versuchte, die Urheber des Aufstands zu kritisieren, ohne den Großteil der Söldner und deren Anhänger zu verärgern. Der Präsident lobte die Truppe dafür, dass sie die Situation nicht in ein „großes Blutvergießen“ habe ausarten lassen. Und er sagte, die Nation sei geeint, auch wenn es vereinzelte Anzeichen von Unterstützung für den Aufstand gegeben habe.

Wagner-Chef Prigoschin versucht sich nach gescheiterter Rebellion zu erklären Der ehemalige Vertraute von Präsident Putin betonte, er habe mit dem Aufstand nur seinem Ärger über das Verteidigungsministerium Luft machen wollen. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rede war von seinem Sprecher im Voraus angekündigt worden. Russische Staatsmedien hatten prophezeit, dass sie „das Schicksal Russlands bestimmen“ werde. Tatsächlich brachte die Ansprache keine bahnbrechenden Entwicklungen mit sich. Abbas Galjamow, ein ehemaliger Redenschreiber des Kreml und heutiger politischer Analyst, bezeichnete die Rede als schwach. In einem Facebook-Post sagte er, sie deute darauf hin, dass Putin „akut unzufrieden damit ist, wie er in dieser ganzen Geschichte ausgesehen hat und versucht, die Situation zu korrigieren“.

Zurückhaltung des Westens

Der Kreml berichtete später von einem Treffen Putins mit hochrangigen Vertretern der Sicherheitsbehörden, der Strafverfolgungsbehörden und des Militärs - darunter Verteidigungsminister Sergej Schoigu, den Prigoschin durch den Aufstand stürzen hatte wollen. Putin dankte den Mitgliedern seines Teams für ihre Arbeit während des Wochenendes und deutete damit seine Unterstützung für Schoigu an. Zuvor hatten die Behörden ein Video veröffentlicht, das Schoigu in der Ukraine zeigte. Beobachter werteten es als Versuch des Verteidigungsministeriums, nach den chaotischen Ereignissen vom Wochenende ein Bild zu vermitteln, wonach Schoigu noch die Fäden in der Hand halte.

Westliche Staaten haben sich bislang mit Kommentaren zu der Meuterei zurückgehalten. US-Präsident Joe Biden sagte am Montag, die USA und die Nato seien daran in keiner Weise beteiligt gewesen. In einer Rede im Weißen Haus erklärte Biden, er sei vorsichtig mit öffentlichen Äußerungen, weil er Putin keinen Vorwand geben wolle, „die Schuld auf den Westen und die Nato zu schieben“. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bereits mitgeteilt, Moskau untersuche, ob westliche Geheimdienste in den Aufstand verwickelt seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo befindet sich Prigoschin?

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte sich zuvor ebenfalls mit einer markigen Erklärung zu dem kurzlebigen Aufstand zu Wort gmeldet. Er habe nicht putschen wollen, sagte er, sondern die Zerstörung seiner privaten Militärfirma verhindern wollen. „Wir haben unseren Marsch wegen einer Ungerechtigkeit begonnen“, sagte Prigoschin in einer elfminütigen Audioaufnahme. Die Rebellion sei eine Reaktion auf einen Angriff auf seine Truppe gewesen, bei dem Dutzende Kämpfer getötet worden seien. Er machte keine Angaben darüber, wo er sich aufhielt oder was seine Pläne sind. Ein populärer russischer Nachrichtenkanal bei Telegram berichtete jedoch, er sei in einem Hotel in der belarussischen Hauptstadt Minsk gesehen worden.

RND/AP