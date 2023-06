Soziologe Heitmeyer: „Das Potenzial der AfD ist im Westen noch weitgehend unausgeschöpft“

Der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heitmeyer (77) forscht seit 40 Jahren zur politischen Rechten, Gewalt und ethnisch-kulturellen Konflikten. Seine Theorie der „sozialen Desintegration“ bildet die Basis für seine Konzepte der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ und „rohen Bürgerlichkeit“. Die Wählerinnen und Wähler der AfD sieht er nicht als Protestklientel, sondern als überzeugte Anhängerinnen und Anhänger eines „Autoritären Nationalradikalismus“. Er erwartet nach dem Wahlsieg von Sonneberg weitere Erfolge der AfD.

Nach dem Wahlsieg von Sonneberg erhofft sich die AfD einen Dominoeffekt und weitere Walerfolge bis zu den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen 2024. Ist das realistisch?

Ja. Nach allem, was man über die Einstellungsmuster in der Bevölkerung weiß und die Attraktivität dessen, was ich „Autoritären Nationalradikalismus“ nenne, muss man damit rechnen. Denn die Benennung der AfD als rechtsextremistische Partei schreckt ihre Sympathisanten nicht mehr ab. Stattdessen ist der „Autoritäre Nationalradikalismus“ eher anziehend und deshalb ist zu befürchten, dass die AfD auch im kommenden Jahr bei den Landtagswahlen Zuwächse erzielen kann.

Was verstehen Sie unter „Autoritärem Nationalradikalismus“?

Die AfD ist weder eine rechtspopulistische Partei, wie das in den Medien häufig tituliert wird, noch ist sie eine klassisch rechtsextremistische Partei mit Gewaltakzeptanz. Sie ist insofern eine Partei neuen Typs. Den autoritären Nationalradikalismus kennzeichnen drei Merkmale: Ein autoritäres Ordnungsmodell der Gesellschaft mit traditionellen Lebensweisen, starker Führung, starker Hand und mit dichotomischen Weltbildern: Wir gegen die, innen gegen außen, Eigenes gegen Fremdes. Dazu kommt das Nationalistische, mit Überlegenheitsfantasien der deutschen Kultur, einer veränderten Geschichtsschreibung und der Forderung „Deutschland zuerst“. Und das Radikale besteht in einem aggressiven Kommunikationsstil, der durchzogen ist von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die markierte Gruppen von Menschen als ungleichwertig definiert und entsprechend mit Abwertung und Diskriminierung versieht. Der „Autoritäre Nationalradikalismus“ ist außerordentlich attraktiv für einen Teil der Bevölkerung. Die AfD hat damit schon eine stabile Wählerschaft erreicht. Und das ist dann die Basis für mögliche Erfolge bei den nächsten Wahlen. Herr Höcke spricht ja schon davon, Deutschland zum Beben zu bringen.

Bisher hat die AfD nie eine Mehrheit erringen können, hat bei Stichwahlen in der zweiten Runde ihr Potenzial nicht steigern können. Das war diesmal anders. Der AfD Kandidat hat bei erhöhter Wahlbeteiligung deutlich mehr Leute hinter sich versammelt. Was hat sich geändert?

Inzwischen gibt es ja gerade auch unter den Sympathisanten und Wählern der AfD auch eine bestimmte Art von Reaktanz darauf, dass sich die anderen demokratischen Parteien zusammenschließen.

… also ein Widerstand gegen die als „nationale Front“ bezeichneten Wahlaufrufe von SPD, Grünen und Linken für den CDU-Kandidaten …

Das wird dann als im Sinne eines undemokratischen Vorgehens auch noch zu einem Aktivierungspotenzial. Und man muss sich die Wählerschaft genau ansehen. Die AfD gewinnt bei autoritär sozialisierten Personen vor allem in Ostdeutschland, die ja viele Brüche in ihrer Lebensbiografie erfahren mussten. Zweitens gelingt es der AfD offensichtlich mit ihrem rabiaten Mobilisierungsstil aus dem Nichtwählerpotenzial zu rekrutieren. Sie schafft es, Personen aus ihrer wutgetränkten Apathie zu holen. Und sie hat etwa unter Handwerkern und auch unter Gewerkschaftsmitgliedern ein stabiles Potenzial. Am meisten Sorgen bereitet mir, dass die AfD inzwischen anschlussfähig ist für Gruppen, die ich als „rohe Bürgerlichkeit“ bezeichne, die hinter einer glatten Fassade mit einem Jargon der Verachtung gegenüber Minderheiten ihre Sympathien für eine autoritäre Partei ausdrücken. Dieses Potenzial ist in Westdeutschland noch weitgehend unausgeschöpft. Zugleich distanziert sich diese Klientel vom klassischen Rechtsextremismus mit Gewaltorientierung – gilt also als Mitte der Gesellschaft.

Die AfD lebt von der Angst, sie lebt von Krisen. Warum ist sie damit so erfolgreich?

Krisen zeichnen sich ja dadurch aus, dass die traditionellen Instrumente der Regierung zur Behebung vielfach nicht mehr funktionieren und zweitens die Zustände vor der Krise nicht wiederherstellbar sind. Das führt für zahlreiche Menschen zu Kontrollverlusten. Die AfD verspricht die Wiederherstellung von Kontrolle. Bereits nach der Bundestagswahl 2017 rief Alexander Gauland: „Wir holen uns unser Land zurück“. Dieses Versprechen funktioniert bis heute: Wir stellen die Kontrolle wieder her mit einem autoritären Ordnungsmodell für die Gesellschaft.

Das ist ja eine paradoxe Forderung. Die AfD kann nicht ausführen, welches Land sie „zurückholen“ will. Und zugleich plakatiert sie seit der Corona-Krise „Freiheit“ und „Kontrolle“ gleichzeitig.

Das Paradox kann und muss nicht aufgelöst werden. Unsere Untersuchungen zeigen, dass diejenigen Personen, die Kontrollverluste wahrnehmen, in erhöhtem Maße anfällig sind für Verschwörungstheorien. Sie suchen nach Schuldigen. Die Benennung von Schuldigen gibt ihnen wiederum eine spezifische Art von Sicherheit. Die AfD wirbt damit, die Kontrolle wiederherzustellen. Damit haben auch die Befürworter des Brexit geworben: „take back control“. Das sind sehr wirkungsvolle Mechanismen. Die AfD spielt zudem meisterhaft mit der Opferrolle. Wer sich als Opfer definiert, nimmt sich das moralische Recht, rabiat vorzugehen. Das macht die AfD in einem größeren Zusammenhang zum Kern von rechten Bedrohungsallianzen gegen die offene Gesellschafter und die liberale Demokratie. Sie ist ein Transmissionsriemen bis hin zur Gewalt durch Rechtsextremisten.

Wenn der gewählte Landrat Robert Sesselmann den Kreis mit seiner begrenzten Macht mehr oder weniger geräuschlos vor sich hinverwaltet – wird das eigentlich eine Enttäuschung für die AfD? Oder kann sie auch daraus Kapital schlagen?

Ja, weil es zur Normalisierung der AfD beiträgt. Wenn sich alle daran gewöhnen, dass die Partei kommunale Ämter bekleidet, wird die AfD trotz ihres „Autoritären Nationalradikalismus“ zu einer normalen Partei.

In dem Moment, wo die anderen Parteien sich zusammenschließen, um die AfD zu verhindern, wird daraus ein Demokratieproblem. Die AfD kann sich wieder in der Opferrolle sehen und daraus Kapital schlagen.

Sind Sie Soziologe und kein Politikberater, dennoch die Frage: Wie sollen die anderen Parteien in die Landtagswahlen im Osten 2024 gehen? Mit einem Wahlkampf aller gegen die AfD oder mit einer konstruktiven und geschärften Konkurrenz der anderen Parteien untereinander?

Sonneberg zeigt: In dem Moment, wo die anderen Parteien sich zusammenschließen, um die AfD zu verhindern, wird daraus ein Demokratieproblem. Die AfD kann sich wieder in der Opferrolle sehen und daraus Kapital schlagen. Also es ist ein schwieriges Gelände, das sich in der nächsten Zeit auftut. Und es ist ja auch die Frage, ob die sogenannte Brandmauer hält. Auf Bundesebene mag das klappen, auf Landesebene wird es schon schwierig und auf kommunaler Ebene ist das gar nicht mehr zu realisieren.