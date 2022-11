Nach wochenlangen Protesten im Iran: Enkel von Revolutionsführer Chomeini fordert Reformen

Konferenz in Indonesien

Konferenz in Indonesien

Konferenz in Indonesien Konferenz in Indonesien

G20-Gipfel: Selenskyj nimmt „auf jeden Fall“ teil – wahrscheinlich virtuell

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird beim G20-Gipfel in Indonesien nächste Woche dabei sein, höchstwahrscheinlich per Videoschalte – das hat sein Sprecher angekündigt. Russlands Präsident Putin hat sich noch nicht geäußert, ob und wie er an dem Gipfel teilnehmen wird.