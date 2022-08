Frachter hat Mais geladen: Erstes Schiff mit Getreide verlässt Ukraine Richtung Libanon

Nach einem Abkommen zum Ende der ukrainischen Getreide-Blockade verlässt das erste mit Mais beladene Schiff nach Angaben der Türkei noch am Montagmorgen den Hafen von Odessa. Das unter der Flagge von Sierra Leone fahrende Frachtschiff „Razoni“ werde den ukrainischen Hafen um 7:30 Uhr in Richtung Libanon verlassen, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Montag mit. Es soll Mais geladen haben, heißt es.

Die Getreide-Lieferung erfolge im Rahmen des am 22. Juli geschlossenen Abkommens, weitere Exporte sollen folgen, hieß es. Das 26 Jahre alte Schiff ist 187 Meter lang und kann rund 30.000 Tonnen laden. Wie viel Mais sich in den Schiffstanks befinden, war zunächst unbekannt.

Nach Angaben der ukrainischen Regierung konnten etwa 20 Millionen Tonnen Getreide, die für den Export bestimmt sind, nicht verschifft werden. Hinzu kommt, dass wegen des russischen Kriegs die diesjährige Ernte laut Präsident Selenskyj geringer ausfallen wird. Bis zu 30 Prozent der 86 Millionen Tonnen Getreide, die die Ukraine normalerweise produziert, werden nach Schätzungen von Fachleuten nicht geerntet. Die Ukraine ist der viertgrößte Getreideexporteur der Welt. Zusammen mit Russland gilt es als „Kornkammer der Welt“.

Allein in Afrika macht der Weizen aus der Ukraine und Russland normalerweise mehr als 40 Prozent aus. Dort hat der Krieg bereits zu einem Mangel an Nahrungsmitteln von mindestens 30 Millionen Tonnen geführt, so die Afrikanische Entwicklungsbank. Die Lebensmittelpreise waren daraufhin auf dem gesamten Kontinent um 40 Prozent gestiegen, in einigen Ländern sogar um 50 Prozent.

Die Ukraine und Russland hatten unter Vermittlung der UN und der Türkei ein Abkommen unterzeichnet, um von drei Häfen Getreideausfuhren aus der Ukraine zu ermöglichen. Von der Vorjahresernte warten ukrainischen Angaben zufolge noch über 20 Millionen Tonnen Getreide auf die Ausfuhr. Der Hafenbetrieb wurde nach der russischen Invasion Ende Februar aus Sicherheitsgründen eingestellt. Die Ukraine warf Russland eine Blockade des Getreides vor. Wegen ausbleibender Getreidelieferungen befürchten die UN zunehmend Hungerkrisen auf der Welt.

Zuletzt hatte es mehreren Raketenangriffe auf die Region Odessa gegeben. Der Stadtrat von Odessa teilte am Sonntag unter Berufung auf das Kommando Süd der ukrainischen Armee mit, zwei russische Raketen vom Typ „Iskander“ seien von der Halbinsel Krim aus abgeschossen worden. Laut der Odessaer Gebietsverwaltung schlugen die Geschosse in einem Steinbruch ein. Zu möglichen Opfern wurden keine Angaben gemacht. Aus Moskau gab es zunächst keine offizielle Reaktion auf die Vorwürfe. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

In der Region Odessa liegen alle drei Häfen, über die Getreide durch das Schwarze Meer exportiert werden soll. Seit Kriegsbeginn vor mehr als fünf Monaten ist das südukrainische Gebiet immer wieder Ziel russischer Angriffe gewesen.

