„Nacht des Terrors“: Mindestens zwölf Tote durch russische Raketen

Newsletter "Holstein Kiel - die Woche"

Holstein Kiel: Zwischen Spitzenteams, Revolution und großen Träumen

Nach der 0:3-Pleite gegen den 1. FC Heidenheim wartet am kommenden Sonntag das nächste Spitzenspiel gegen den SV Darmstadt 98 auf Holstein Kiel. Zuvor schauen wir allerdings darauf, was in der vergangenen Woche so alles rund um die Störche los war. Alles Wissenswerte rund um die KSV gibt es in unserem Newsletter „Holstein Kiel - Die Woche“.