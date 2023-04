Vorbild Amsterdam: Grüne und Linke fordern Nachtflugverbot in Deutschland

Zu einem Nachtflug startet eine Passagiermaschine der Lufthansa auf dem Flughafen (Symbolbild). Nachtflüge soll es bald am Amsterdamer Flughafen Schiphol nicht mehr geben. Auch in Deutschland gibt es regional schon Regelungen gegen den Nachtverkehr – die Grünen und Linken fordern jetzt aber strengere, bundesweite Regeln.

Berlin. Flughäfen in Deutschland sollten sich nach Ansicht von Grünen und Linken das geforderte Nachtflug- und Privatjetverbot am Amsterdamer Flughafen Schiphol zum Vorbild nehmen. „Luftverkehr ist mit erheblichen Belastungen verbunden und in der Umgebung von Flughäfen leiden Zehntausende Menschen unter Fluglärm“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linken, Ralph Lenkert, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Deswegen setze sich die Linke für ein „allgemeines und flächendeckendes“ Nachtflugverbot ein.

Unterstützung kam von der Luftverkehrsexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Susanne Menge: „Wir fordern schon lange ein Nachtflugverbot an stadtnahen Flughäfen von 22.00 bis 6.00 Uhr.“ Dabei müsse die Zahl der Nachtflüge insgesamt reduziert werden.

Das Fliegen mit Privat- und Firmenjets gehört zu den ganz großen Klima-Ungerechtigkeiten. Susanne Menge, Luftverkehrs-Expertin der Grünen-Bundestagsfraktion

Auch ein Privatjetverbot, wie auf dem Amsterdamer Flughafen gefordert, kann sich Menge vorstellen: „Das Fliegen mit Privat- und Firmenjets gehört zu den ganz großen Klima-Ungerechtigkeiten.“ Es sei nicht mehr zu vermitteln, „dass jetzt sehr viele Menschen der Erderhitzung entgegentreten, indem sie Häuser dämmen und Heizungen austauschen, während eine kleine Minderheit Kerosin raushaut, als gäbe es kein Morgen.“ Auch Lenkert plädierte für ein Privatjetverbot: „Kurzstreckenflüge unter 500 km sollten verboten werden – davon wären auch die meisten Privatjets betroffen.“

Luisa Neubauer fordert Privatjetverbot auch in Deutschland

Lob für den Vorstoß in Amsterdam kommt auch von deutschen Klima-Aktivisten – vor allem das Verbot von Privatjets wird positiv gesehen. „In der heutigen Zeit sind Privatjets nicht länger ein schlichtes Privileg, das sich wenige leisten können und die meisten nicht. In der Klimakrise sind Privatjets eine ökologische Rücksichtslosigkeit“, sagt Aktivistin Luisa Neubauer.

Studien zeigten immer deutlicher, welch großen Anteil Privatjets an den Emissionen im Luftverkehr haben, so Neubauer. Sie fordert eine größere öffentliche Debatte darüber. „Allein in Deutschland machen Privatflüge 12 Prozent des Flugverkehrs aus, Tendenz steigend.“ 2022 seien in Deutschland so viele Privatjets gestartet wie nie zuvor. „Da die Zeit drängt, reicht es nicht, auf das ökologische Gewissen der Superreichen zu setzen. Es braucht Maßnahmen. Jetzt gucken wir auf Deutschland und fragen: ‚Welcher Flugplatz zieht nach?‘“, sagt Neubauer weiter.

Union und FDP gegen pauschale Nachtflug- und Privatjetverbote

Gegen ein Verbot von Nacht- und Privatflügen sprach sich Unions-Klimaexperte Thomas Gebhart (CDU) aus: „Hierfür ist die Einbindung in den CO₂-Emissionshandel und die Entwicklung von klimaneutralen Kraftstoffen für den Flugverkehr der entscheidende Hebel.“ Für das Klima spiele es keine Rolle, „ob ein Flug öffentlich zugänglich oder privat durchgeführt wird oder nachts oder am Tage stattfindet“. Eine pauschale, bundesweite Regel halte er daher nicht für sinnvoll.

Ein Nein kam auch von der FDP. Er plädiere für „effiziente Lösungen statt für Rückschritte durch pauschale Verbote“, sagte Olaf in der Beek, klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Ein Anreiz für die Entwicklung klimaneutraler Lösungen für den Flugverkehr sei durch die steigenden CO₂-Preise durch die Verknappung der Emissionszertifikate geschaffen. „Aus klimapolitischer Sicht sind absolute Verbote von Nachtflügen und Privatjets infolgedessen nicht gerechtfertigt.“ Insbesondere bei einem Nachtflugverbot würden Emissionen in erster Linie auf den Tag verlagert und nicht vermieden werden.

Es hat sich in Deutschland bewährt und ist richtig, dass über Nachtflugbeschränkungen vor Ort entschieden wird. Anja Troff-Schaffarzyk, Luftverkehrsexpertin der SPD-Fraktion

Das Problem des Fluglärms sei trotz alledem ernst zu nehmen. „Ziel sollte es sein, einen ausgewogenen Ansatz zwischen dem berechtigten Interesse nach Nachtruhe und der Notwendigkeit von wettbewerbsfähigen Betriebszeiten für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu verfolgen“, sagte in der Beek.

SPD sieht keine Notwendigkeit für Regeln auf Bundesebene

Die SPD zeigte sich zurückhaltend. „Die Einführung von Betriebseinschränkungen wie Nachtflugverboten an Flughäfen hängt von lokalen Gegebenheiten ab“, sagte die Luftverkehrsexpertin der Fraktion, Anja Troff-Schaffarzyk. „Es hat sich in Deutschland bewährt und ist richtig, dass über Nachtflugbeschränkungen vor Ort entschieden wird.“

So gibt es an einigen großen Flughäfen, beispielsweise in Frankfurt, Hamburg und München, schon Regelungen gegen den Nachtflugverkehr. Oft dürfen hier Flugzeuge aus Lärmschutzgründen nicht zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens starten und landen.

Kehrtwende beim Amsterdamer Flughafen

Am 4. April, gab der Großflughafen Schiphol in Amsterdam bekannt, dass bis spätestens Ende 2025 Nachtflüge verboten werden sollen. Konkret will Schiphol, dass zwischen Mitternacht und 6 Uhr keine Flüge mehr starten und zwischen 0 und 5 Uhr keine Maschinen landen dürfen. Schrittweise soll auch ein Verbot von besonders lauten Maschinen sowie Privatjets eingeführt werden.

Die niederländische Regierung hatte vor Kurzem beschlossen, dass der Flughafen aus Umwelt- und Lärmschutzgründen die Anzahl von Flügen verringern sollte. Dagegen hatten einige Fluggesellschaften wie KLM, dessen Basis in Schiphol liegt, geklagt.

Diesen Prozess haben die Fluggesellschaften auch gewonnen: Ein Gericht in Haarlem hat die Entscheidung der Regierung aufgehoben, wonach auf dem Amsterdamer Flughafen weniger Maschinen starten und landen sollten. Das Gericht stellte fest, dass die niederländische Regierung nicht das korrekte Verfahren eingehalten habe, als sie Schiphol aufforderte, die Zahl der Flüge zu reduzieren.