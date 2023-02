Auch bei der Wahlwiederholung in Berlin muss sich die Hauptstadt erneut Pannen eingestehen. In einem Wahlkreis in Berlin-Lichtenberg liegt am Sonntag erst ein CDU-Kandidat vorn, seitdem gibt es ein Hin und Her bei dem Wahlsieger. Neun am Donnerstag gefundene CDU-Stimmen könnten nun den Wahlkreis entscheiden.

Nachzählung in Berliner Wahlkreis: neun CDU-Stimmen nicht mitgezählt

Pannen in Berlin

Berlin. Im Berliner Wahlbezirk Lichtenberg hat sich das Wahlergebnis drei Tage nach der Wahlwiederholung zum zweiten Mal geändert. Nach einer Nachzählung in einem Wahllokal wurden am Donnerstag neun Stimmen für die Berliner CDU entdeckt, die vorher nicht ins Ergebnis geflossen waren. Damit liegt CDU-Direktkandidat Dennis Haustein erneut vor der Direktkandidatin der Linken, Claudia Engelmann, berichtet am Donnerstag der RBB.

Am Mittwoch waren beide Kandidaten nach einer Auszählung vergessener Briefwahlstimmen noch gleichauf. In diesem Fall hätte das Los entscheiden müssen. Nun scheint sich doch der CDU-Kandidat im Berliner Wahlkreis 3 durchgesetzt zu haben. 23,4 Prozent der Berliner Bürger im Wahlkreis Lichtenberg 3 gaben Haustein ihre Stimme (+11,4 Prozenztpunkte). Engelmann zieht mit lediglich 23,3 Prozent (–7,1) nicht über die Direktstimmen in den Senat.

Linken-Hochburg Lichtenstein wählt erstmals CDU

Berlin-Lichtenberg gilt als Hochburg der Linken. Seit 1995 dominierte die Linke den Wahlkreis, damals noch als PDS. Seit Jahren verliert die Linkspartei jedoch an Stimmen. Nun wurde sie von der CDU überholt – sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen. Hier erreichte die CDU bei der Wahlwiederholung am Sonntag ein Ergebnis von 25,4 Prozent, die Linke lediglich 18,5. Für die CDU ein Plus von über 13 Prozentpunkten. Die Linke musste bei den Zweitstimmen einen Verlust von über 8 Prozentpunkten hinnehmen. Bei den Erststimmen sind die Entwicklungen ähnlich.

Die Linke habe Medienberichten zufolge bereits angekündigt, eine komplette Kontrollauszählung des Wahlbezirks Lichtenstein 3 zu beantragen. Das sei wegen des extrem knappen Ergebnisses geboten. Zudem führen die Linken an, dass in Lichtenberg ungewöhnlich viele ungültige Stimmen gezählt worden seien.

RND/hyd