Nähe oder Distanz? Podcast zum pikanten Verhältnis zwischen Journalisten und Politik

In einer Spezialfolge widmen sich die RND-Hauptstadtkorrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann einer pikanten Frage: Wie viel Nähe darf und wie viel Distanz muss man als Journalist zum Politikbetrieb pflegen? Zu Gast sind zwei ehemalige Bundespräsidentensprecherinnen: Anna Engelke, heute wieder beim NDR, und Ferdos Forudastan, inzwischen unter anderem für den WDR tätig.

Podcast „Geyer & Niesmann“: Hier anhören

Mit der NDR-Journalistin Anna Engelke, frühere Sprecherin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, und der WDR-Kollegin Ferdos Forudastan, frühere Sprecherin von Bundespräsident Joachim Gauck, sprechen sie im Podcast darüber: Warum engagieren Politiker so gerne Journalisten als Sprecher? Worin besteht für Journalisten der Reiz am Seitenwechsel in die politische PR? Muss man dabei ein schlechtes Gewissen haben? Und wie groß ist der Einfluss der Sprecherinnen und Sprecher auf Politiker und deren Erfolg eigentlich wirklich?

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadtpresse und Politikbetrieb, was hinter den Schlagzeilen über Koalitionsknatsch, Machtspielchen und Politpeinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.