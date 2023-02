Rakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Berliner Pannenwahl wird morgen wiederholt

Am Sonntag wird die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wegen einer Vielzahl an Pannen wiederholt. Rund 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind zum Gang an die Urne aufgerufen. Die Wiederholungswahl könnte die politischen Verhältnisse in der Stadt deutlich verändern.