Racheakt: Palästinensische Extremisten feuern mehrere Raketen auf Südisrael

Großeinsatz durch ein Feuer in Rendsburg: In der Kollunder Straße in der Nähe des Kreishafens ist am Donnerstagnachmittag eine Tischlerei abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die ersten Feuerwehrleute waren offenbar zwar sehr schnell vor Ort. Retten konnten sie das Gebäude dennoch nicht.