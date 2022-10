Faeser-Reise nach Katar: Initiative „Liebe kennt keine Pause“ fordert Menschenrechte für Homosexuelle

Der Eventmanager Bernd Reisig hat die Initiative „Liebe kennt keine Pause – gegen Homophobie in Katar“ gegründet. Am Montag bricht er gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in das Land auf, in dem in drei Wochen die hochumstrittene Fußball-Weltmeisterschaft beginnt.