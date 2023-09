Kommentar

Nancy Faeser im Innenausschuss – wie das Hornberger Schießen

Die Bundesinnenministerin äußerte sich am Mittwoch im Innenausschuss des Parlaments. In der Affäre Schönbohm dürfte die SPD-Politikerin jetzt aus dem Schneider sein. Doch es zeigt sich: Ihre Rollen als Ministerin und Spitzenkandidatin in Hessen vertragen sich nicht, kommentiert Markus Decker.