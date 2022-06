Am 15.06.2022 hat Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ein Foto per Twitter geteilt, auf dem sie mit einer großen Gruppe von Schülerinnen und Schülern im Innenministerium in Berlin zu sehen ist. Im Hintergrund zeigen einige Schüler offenbar extremistische Symbole. Faeser verurteilte die Symbolik daraufhin in einem weiteren Beitrag.

© Quelle: Twitter/Nancy Faeser