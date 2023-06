„Frieden und Freiheit fallen nicht vom Himmel“: Regierung stellt Nationale Sicherheitsstrategie vor

Berlin. Deutschland hat erstmals in seiner Geschichte eine Gesamtstrategie für die nationale Sicherheit. Die Bundesregierung hat am Mittwochvormittag in einer Kabinettssitzung die Nationale Sicherheitsstrategie beschlossen. Im Anschluss haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP), Verteidigungsminister Boris Pistorius und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) in Berlin das 40 Seiten starke Papier vorgestellt.

„Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine Nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet“, leitete Scholz die Präsentation ein. Man habe eine solche Strategie bereits im Koalitionsvertrag vereinbart – noch vor Zeitenwende, Krieg in der Ukraine und den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines. Man strebe eine „integrierte Sicherheit“ an, denn die Sicherheit hänge nicht nur an Verteidigung und Bundeswehr, sondern an der „ganzen Palette unserer Sicherheit“, also auch Diplomatie, Polizei, Feuerwehren und Technischen Hilfswerken. „Deutschland ist ein starkes Land“, betonte der Bundeskanzler. „Deshalb können wir die Aufgaben, die vor uns liegen, voller Zuversicht und auch Vertrauen angehen.“

Baerbock: Sicherheit beginnt morgens beim Duschen

„Wir alle mussten mit dem brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erfahren, dass Frieden und Freiheit nicht vom Himmel fallen“, erklärte Außenministerin Baerbock. Die russische Invasion habe deutlich gemacht, dass Europa verwundbar sei. „Die Herausforderungen für unsere Sicherheit ziehen sich durch alle Lebensbereiche“, so Baerbock. Dazu gehöre die verlässliche Versorgung mit Medikamenten, genauso wie der Schutz vor Cyberangriffen. „Sicherheit beginnt aber eben auch für jede und jeden von uns morgens beim Duschen mit sauberem Wasser, mit warmem Wasser und der Gewissheit, dass die Qualität immer wieder überprüft wird.“

Die Nationale Sicherheitsstrategie setze vor allem an drei Punkten an: Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit. Man wolle für den Schutz vor Krieg und Gewalt „alles auf die Bahn bringen“. In Fragen der Resilienz arbeite man an der „Widerstandsfähigkeit unserer Demokratie und Marktwirtschaft gegen Zwang und Abhängigkeit von außen“. Nicht zuletzt fokussiere man sich auf Nachhaltigkeit beim „Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere mit Blick auf Klimakrise. Dabei richte sich die Sicherheitsstrategie nicht nur an die Bundesregierung, sondern an die gesamte Gesellschaft.

Mit der Nationalen Sicherheitsstrategie will die Bundesregierung erstmals alle inneren wie äußeren Bedrohungen für die Sicherheit des Landes gebündelt in den Fokus nehmen. Dazu gehören die militärische Bedrohung durch andere Staaten, aber auch die Gefahr von Cyberattacken, mögliche Angriffe auf die kritische Infrastruktur sowie die Folgen des Klimawandels. Für die China-Politik soll noch in diesem Jahr eine eigene Strategie kommen. Auch Russland und die Ukraine sind zunächst keine Themen der Sicherheitsstrategie, zu unvorhersehbar und dynamisch scheint die Situation angesichts des Kriegs aktuell.

Bundesregierung will Bundeswehr wesentlich stärken

Dabei setzt die Bundesregierung in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie auf eine wesentliche Stärkung der Bundeswehr. „Oberste Aufgabe deutscher Sicherheitspolitik ist es sicherzustellen, dass wir in unserem Land im Herzen Europas auch künftig in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. Deutschlands Sicherheit ist untrennbar mit der unserer Alliierten und europäischen Partner verbunden“, heißt es in dem Grundsatzpapier weiter. Dabei seien Bündnis- und Landesverteidigung eins. „Die Bundesregierung wird sich entschlossen gegen jede militärische Aggression oder Einschüchterungsversuche gegen uns oder unsere Verbündeten zur Wehr setzen. Die Bundeswehr bleibt der Garant für die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.“

Zu einer wirksamen Verteidigung gehöre eine glaubhafte Abschreckung mit dem Ziel zu verhindern, dass es überhaupt zu einer bewaffneten Auseinandersetzung komme, heißt es in dem Papier. Das transatlantische Bündnis müsse in der Lage und entschlossen sein, allen militärischen Bedrohungen entgegentreten zu können - nuklear, konventionell, aber auch in der Cyberverteidigung und hinsichtlich der Bedrohungen, die sich gegen unsere Weltraumsysteme richten. Und: „Solange es Nuklearwaffen gibt, ist der Erhalt einer glaubwürdigen nuklearen Abschreckung für die Nato und für die Sicherheit Europas unerlässlich.“

Integrierte Sicherheit erfordere Investitionen „in unsere Zukunft“. „Im Lichte der Zeitenwende müssen wir dabei in besonderem Maße in unsere Wehrhaftigkeit und Verteidigungsfähigkeiten investieren. Zunächst auch durch das neu geschaffene Sondervermögen Bundeswehr werden wir im mehrjährigen Durchschnitt unseren Zwei-Prozent-BIP-Beitrag zu den Nato-Fähigkeitszielen erbringen“, heißt es in der Strategie. Die Bundesregierung werde ihre militärische Präsenz im Bündnisgebiet zum Schutz der Partner weiter ausbauen und verstetigen, auch um als „militärischer Anlehnungspartner“ dienen zu können.

Zunächst wird kein Nationaler Sicherheitsrat gebildet

Lange wurde auch diskutiert, ob ein Nationaler Sicherheitsrat gebildet werden sollte. Das Projekt scheiterte dann jedoch am Machtkampf zwischen Kanzleramt und Außenministerium. Das Auswärtige Amt unter Ministerin Baerbock befürchtete, seinen Einfluss in Sicherheitsfragen zu verlieren, sollte das Kanzleramt die Federführung in einem möglichen Sicherheitsrat übernehmen. Schlussendlich hat man sich gegen eine solche institutionelle Reform entschieden.

Ursprünglich war geplant, die Nationale Sicherheitsstrategie bereits auf der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar vorzustellen. Der Termin scheiterte jedoch an den Debatten rund um die Bildung eines Nationalen Sicherheitsrats. Die FDP fordert weiterhin, dass ein Nationaler Sicherheitsrat eingeführt wird. Es sei „enttäuschend“, dass Kanzleramt und Außenministerium ein solches Gremium nicht eingesetzt haben, kritisierte FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Wir Freie Demokraten werden nun mit Nachdruck daran arbeiten, dass solch ein dringend notwendiger Sicherheitsrat Eingang in die Nationale Sicherheitsstrategie findet.“

Kritik kam im Vorfeld auch von den Ländern, die nicht in die Beratungen für die Nationale Sicherheitsstrategie eingebunden wurden. „Wenn die Bundesregierung ein ernsthaftes Interesse daran hätte, eine zukunftsweisende Sicherheitsstrategie zu entwickeln, so hätte sie die Länder in geeigneter Form über die fachlichen Arbeitskreise der Innenministerkonferenz beteiligen müssen“, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), Sprecher der unionsgeführten Innenministerien. Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Innenministerkonferenz sei das bis zuletzt nicht erfolgt.

