Neue Nationale Sicherheitsstrategie: Russland ist größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit

Berlin. Politprominenz ist regelmäßig zu Gast in der Bundespressekonferenz in Berlin, einem unabhängigen Verein von Journalisten, der nicht zur Bundesregierung gehört. In dem Ausmaß wie am Mittwoch hat es das aber mindestens seit 1978 nicht gegeben, so lange reicht das digitale Archiv der Bundespressekonferenz zurück: Bundeskanzler Olaf Scholz und gleich vier Ministerinnen und Minister haben auf dem Podium Platz genommen, um mit gut einem halben Jahr Verzögerung die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Öffentlichkeit vorzustellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kanzler und Annalena Baerbock (Außen, Grüne), Christian Lindner (Finanzen, FDP), Boris Pistorius (Verteidigung, SPD) sowie Nancy Faeser (Innen, SPD) geben sich gut gelaunt, was nicht nur am 65. Geburtstag von Scholz an diesem Tag liegt – sie feiern die neue Strategie als Erfolg. „Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir eine Nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik erarbeitet“, sagt der Bundeskanzler, der von „sehr kollegialen und konstruktiven Beratungen“ spricht.

Sicherheitspolitik erstmals über Ressortgrenzen hinweg

Überhaupt zeigen die Kabinettsmitglieder nach den Streitigkeiten in der Ampel-Koalition bei der Vorstellung der Sicherheitsstrategie demonstrative Geschlossenheit. Nach der Kabinettsitzung, bei der die Strategie beschlossen worden ist, laufen sie zu Fuß gemeinsam den kurzen Weg vom Kanzleramt zur Bundespressekonferenz, einmal über die Spree. Baerbock sagt bei der Präsentation, auch wenn in der Koalition über manche Themen lange gestritten werde, sei man in der Lage, „in kritischen Momenten nicht nur schnell zu entscheiden, sondern auch vertrauensvoll zusammenzuarbeiten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Strategie definiert die Regierung erstmals gemeinsam ihre Sicherheitspolitik über Ressortgrenzen hinweg. Dass eine solche Strategie unter Berücksichtigung aller inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands erarbeitet werden soll, haben die Ampel-Parteien bereits im Koalitionsvertrag festgehalten. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben sie umso dringlicher gemacht.

Neue Welle von Cyberattacken: Warum es immer mehr Hackerangriffe gibt Die Verwundbarkeit der digitalen Welt wird von Kriminellen immer professioneller ausgenutzt. Die Schäden, die eine Cyberattacke auslöst, sind für die Wirtschaft und Privatleute immens. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Regierung will gesonderte China-Strategie vorlegen

„Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit, keine Stabilität und keinen Wohlstand“, sagt Scholz am Mittwoch. Integrierte Sicherheit bedeute, dass nicht nur Bundeswehr und Diplomatie, sondern beispielsweise auch Akteure wie die Feuerwehr oder solche aus dem Bereich Cybersicherheit zusammenwirken müssten, um gegen Bedrohungen von außen zu schützen. Viele Punkte in der 76 Seiten umfassenden Strategiepapier sind eher genereller Natur, nur manchmal wird es konkreter. Eine Auswahl:

Russland: „Das heutige Russland ist auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum“, heißt es in dem Papier. Scholz wirft Kremlchef Wladimir Putin am Mittwoch vor, dieser wolle sich „einen Teil seiner Nachbarschaft einverleiben“. Deutschland werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

China: China wird in der Strategie als „Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“ bezeichnet. „Wir sehen, dass dabei die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben; zugleich aber bleibt China ein Partner, ohne den sich viele der drängendsten globalen Herausforderungen nicht lösen lassen.“ So ähnlich steht das schon im Koalitionsvertrag. Die Bundesregierung will demnächst eine eigene China-Strategie vorlegen.

Putin lernte, die Bombe zu lieben Es ist ein düsterer globaler Trend: Weltweit steigt, nach Phasen der Abrüstung, wieder die Zahl einsatzbereiter Atombomben. Russlands Staatschef Wladimir Putin gebietet über 5889 nukleare Sprengköpfe - 650 mehr als die USA. Es wird Zeit für eine intelligente westliche Gegenstrategie – abseits der kruden Logik gegenseitiger Vernichtung, meint Matthias Koch. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Verteidigungsausgaben: Die Bundesregierung bekennt sich zu dem bereits 2014 von den Nato-Mitgliedsstaaten vereinbarten Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben aufzuwenden. Um das zu erreichen, soll zunächst auch das neu geschaffene Sondervermögen Bundeswehr zum Einsatz kommen. Lindner sagt am Mittwoch, man habe „die politische Absicht“, das Ziel im nächsten Jahr zu erfüllen.

Cybersicherheit: „Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft müssen gemeinsam die Cybersicherheit stärken“, heißt es in dem Papier. „Die Bundesregierung wird regelwidriges und aggressives Verhalten von Cyberakteuren nicht hinnehmen, die Cybersicherheitsarchitektur modernisieren und ihre Fähigkeiten zur Abwehr von Cyberangriffen stärken.“

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Harte Kritik von Friedrich Merz

Unionsfraktionschef Friedrich Merz zeigt sich am Mittwoch enttäuscht von der Sicherheitsstrategie, die er als „inhaltlich blutleer, strategisch irrelevant, operativ folgenlos und außenpolitisch unabgestimmt“ kritisiert. Auch die Expertin Sarah Bressan vom Berliner Thinkthank Global Public Policy Institute (GPPi) hätte mehr erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Viele haben sich einen mutigeren Aufbruch in der Außen- und Sicherheitspolitik gewünscht“, sagt sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Also: klarere Aussagen, was die Herausforderungen der Zukunft sind und wie mit diesen umgegangen werden soll. Wie vor allem nüchterne sicherheitspolitische Analysen - siehe Nord Stream, Russland, China – in Zukunft in der politischen Entscheidungsfindung wirklich gehört und in Politik übersetzt werden, auch wenn sie unbequem sind. Aber ein Kapitel mit Verpflichtungen, anders zu arbeiten und Strukturen zu überdenken, fehlt komplett.“ Insgesamt frage man sich schon, sagt Bressan, „warum es so lange gedauert hat, bis diese Strategie fertig war“.