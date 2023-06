Nato-Beitritt: Erdogan lässt Schweden weiter zappeln

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht seine Forderungen an den Nato-Beitrittskandidaten Schweden als noch nicht erfüllt an. Die Nato solle nicht darauf setzen, dass die Türkei dem Beitritt Schwedens vor dem Gipfeltreffen des Bündnisses Mitte Juli in Vilnius zustimmen werde, sagte Erdogan Medienberichten zufolge am Mittwoch. Sein Land habe keine positive Haltung zum Beitritt Schwedens.

Die Türkei fordert ein härteres Vorgehen Schwedens gegen Gruppen, die sie als Terror-Organisationen einstuft, aber auch gegen Personen, denen sie eine Beteiligung am Putschversuch von 2016 vorwirft. Als Druckmittel nutzt Ankara den Nato-Beitrittsantrag Schwedens, den alle Mitglieder des Militärbündnisses ratifizieren müssen. Derzeit fehlt nur noch die Zustimmung der Türkei und Ungarns.

Prokurdische Demonstrationen

Gegenüber Finnland war Erdogan ähnlich verfahren, hatte sich im Frühjahr aber zufrieden gegeben, so dass das Land der Nato beitreten konnte. Vergangene Woche forderte er, Schweden müsse das Werk der als Terror-Gruppe eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK zerstören. Außerdem beschwerte er sich, dass es in Schweden prokurdische Demonstrationen gebe.

Vertreter der Nato, Finnlands und Schwedens erörterten am Mittwoch in Ankara die Forderungen der Türkei. Dabei sei anhand konkreter Beispiele über die Aktivitäten von Terror-Gruppen in Schweden gesprochen worden, erklärte Erdogans Büro im Anschluss. Man sei sich einig, an weiteren Schritten zu arbeiten.

Der schwedische Vertreter Oscar Stenström sagte, es habe Fortschritte gegeben, bis zum Ziel sei es aber noch weit. „Der Kampf gegen die PKK hat sich verschärft“, sagte er. Vergangene Woche sei ein Mann verhaftet worden, der versucht habe, im Namen einer in der Türkei verbotenen Gruppe Geld zu erpressen.

Es ist weiter möglich – Natürlich kann ich es nicht garantieren. Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einer konstruktiven Atmosphäre. Man arbeite weiter daran, die Ratifizierung des schwedischen Beitritts so schnell wie möglich zu erreichen. Auf die Frage, ob das bis zum Gipfel in Vilnius zu schaffen sei, antwortete Stoltenberg: „Es ist weiter möglich – Natürlich kann ich es nicht garantieren.“

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte, das Treffen in Ankara sei sehr wichtig. Seine Regierung habe ihre Zusagen an die Türkei für die Ratifizierung des Nato-Beitritts erfüllt. Schweden hat seine Anti-Terror-Gesetze verschärft und erst in dieser Woche der Auslieferung eines Türken zugestimmt.

RND/AP