Mitten im Krieg: Erdogans Verhalten ist eines Nato-Mitglieds unwürdig

Berlin. Das Verhalten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist eines Nato-Mitglieds unwürdig. Inmitten eines Krieges in Europa missbraucht er seine Vetostellung im Bündnis, mit der er seit Monaten die Aufnahme Schwedens blockiert, um eine Wiederbelebung der Beitrittsgespräche seines Landes zur Europäischen Union zu erzwingen.

Bislang hatte er als Grund für seine Ablehnung Schwedens ins Feld geführt, dass das Land nicht hart genug gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK durchgreift. Nachdem Schweden das Vorgehen verschärft hat, kommt Erdogan mit der nächsten Bedingung an – unmittelbar vor dem Nato-Gipfel in Vilnius am Dienstag und Mittwoch, bei dem das Bündnis darauf gehofft hat, endlich einen Durchbruch zu erzielen.

Erdogan schwächt die Nato und nützt Putin

Erdogan schwächt damit die Nato, was wiederum dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nützt. Putins Ziel ist es, das Bündnis zu spalten. Das Ziel eines jeden Nato-Mitglieds muss es sein, sich dem entgegenzustellen – und nicht, Putins Ansinnen Vorschub zu leisten. Ganz abgesehen davon, dass Erdogan im Nato-Kontext eine Forderung an die EU stellt, also an einen verbündeten, aber gesonderten Zusammenschluss. Nicht alle EU-Mitglieder sind in der Nato, nicht alle Nato-Partner sind in der Europäischen Union.

Vor allem weiß Erdogan, dass es gute Gründe gibt, dass die EU-Beitrittsgespräche seit Jahren auf Eis liegen. Der Rat der Europäischen Union äußerte erst im Dezember wieder „seine große Besorgnis über die weiteren und äußerst bedenklichen Rückschritte in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte“ in der Türkei.

Seit Jahren fordert die EU Erdogans Regierung auf, diese negativen Entwicklungen umzukehren. Stattdessen gerät die Demokratie immer weiter unter Druck. Eine autoritär regierte Türkei aber hat in der EU keinen Platz.