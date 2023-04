Warum Erdogan die Schweden weiter warten lässt

„Heute ist ein historischer Tag“, sagte Nato-Generalsekretär Stoltenberg, als der finnische Außenminister Pekka Haavisto am Dienstag im Hauptquartier der Allianz in Brüssel die Beitrittsurkunde übergab. Unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatten im vergangenen Frühjahr Finnland und Schweden gemeinsam die Aufnahme in die Nato beantragt.

Eigentlich wollten die beiden skandinavischen Nachbarländer gemeinsam beitreten, was auch strategisch Sinn macht, da im Kriegsfall die Nachschublinien für Finnland über Schweden verlaufen würden. 28 der 30 Allianzmitglieder stimmten rasch zu. Nach monatelangem Gezerre billigten als letzte jetzt auch die Türkei und Ungarn den Beitritt Finnlands. Aber die Norderweiterung des Bündnisses bleibt unvollendet. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban lassen die Schweden weiter zappeln. Das hat vor allem innenpolitische Gründe.

Dass Finnland nun allein beitrat, sei „eine Entwicklung, die wir nicht wollten, auf die wir aber vorbereitet sind“, sagte der schwedische Außenminister Tobias Billström. „Wir freuen uns darauf, Schweden so bald wie möglich willkommen zu heißen“, twitterte Finnlands Präsident Sauli Niinistö. US-Außenminister Antony Blinken, der zum Treffen der Nato-Außenminister nach Brüssel angereist war, appellierte an die Türkei und Ungarn, die Aufnahme Schwedens jetzt „so schnell wie möglich“ zu ratifizieren.

Das könnte aber noch etwas dauern. Bereits gleich nach dem Aufnahmeantrag hatte Erdogan im vergangen Frühjahr Einwände angemeldet. Er beschuldigte die beiden skandinavischen Länder, sie beherbergten Menschen, die von Ankara als „Terroristen“ angesehen werden. Vor allem Schweden ist traditionell ein Zufluchtsort für politisch Verfolgte aus der Türkei. Im Juni unterzeichneten Finnland und Schweden ein Memorandum mit der Türkei, um die Bedenken auszuräumen. Schweden verschärfte seine Anti-Terror-Gesetze und versprach, Auslieferungsanträge der Türkei zu prüfen. Auch ein Waffenembargo, das Schweden nach dem türkischen Einmarsch in Syrien gegen Ankara verhängt hatte, wurde aufgehoben. Die Regierung in Stockholm habe „alle Verpflichtungen aus der Vereinbarung erfüllt“, stellte Generalsekretär Stoltenberg danach fest.

Aber Erdogan schiebt immer neue Forderungen nach. Erst verlangte er die Auslieferung von 30 „Terroristen“, dann wurden daraus 73, jetzt spricht Erdogan von 120 Personen, die Schweden an die Türkei überstellen müsse. Darunter sind Anhänger und Funktionäre der kurdischen PKK, die in der EU als Terrororganisation gilt, aber auch Leute wie der Journalist Bülent Kenes. Sein einziges „Verbrechen“ besteht darin, Chefredakteur einer regierungskritischen und inzwischen verbotenen Zeitung gewesen zu sein, bevor er 2016 ins schwedische Exil ging. Ende 2022 urteilte das Oberste schwedische Gericht, dass Kenes nicht an die Türkei ausgeliefert werden darf, weil ihm dort politische Verfolgung drohe. Erdogan verlangt, dass sich die schwedische Regierung über dieses höchstrichterliche Urteil hinwegsetzt.

Einen Tiefpunkt erreichten die Beziehungen, als im Januar kurdische Aktivisten in der Nähe des Stockholmer Rathauses eine Puppe mit Erdogan-Gesichtszügen kopfüber aufhängten. Wenige Tage später verbrannte ein rechtsextremer Politiker ein Exemplar des Koran vor der türkischen Botschaft in Stockholm. Erdogan erklärte, Schweden könne „nach einer solchen Widerwärtigkeit kein Wohlwollen mehr von uns erwarten“. Die Türkei brach die Gespräche ab. „Schweden, bemühe Dich nicht umsonst!“ empfahl Erdogan. „Solange Du und Deine Sicherheitskräfte zulassen, dass mein heiliges Buch, der Koran, verbrannt wird, stimmen wir Eurem Nato-Beitritt nicht zu.“

Orban unterstützt Erdogan

Ungarns Regierungschef Orban, Erdogans bester Freund in der Nato, meldet ebenfalls Einspruch gegen Schwedens Aufnahme an. Als einen Grund nennt er die schwedische Kritik an rechtsstaatlichen Defiziten in Ungarn. Orban bezeichnet diese Vorwürfe als „ausgemachte Lügen“.

Finnland tritt als 31. Mitgliedsstaat der Nato bei Finnland in der Nato? Noch Anfang 2022 wäre ein solches Szenario selbst von Anhängerinnen und Anhängern des Verteidigungsbündnisses als abwegig abgetan worden. © Quelle: dpa

Auch Erdogans Blockade ist vor allem innenpolitisch motiviert. Vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen Mitte Mai profiliert sich Erdogan bei seinen Anhängern als starker Führer, der die Werte des Islam verteidigt und die Nato vor sich hertreibt. Im Bündnis rechnet man deshalb nicht damit, dass Erdogan, der auch wegen der Wirtschaftskrise unter Druck steht, jetzt Zugeständnisse macht. Aber nach der Wahl könnte es anders aussehen. Am 1. Juni treten die schärferen schwedischen Anti-Terror-Gesetze in Kraft. Dann hätte Erdogan eine Gelegenheit, doch noch grünes Licht für die Aufnahme Schwedens zu geben.

Auch Rüstungsprojekte spielen eine Rolle: Dringend benötigte F-16-Kampfflugzeuge aus den USA wird die Türkei nur bekommen, wenn sie dem Beitritt Schwedens zustimmt. Das wäre ein weiterer Anreiz für Erdogan, nach der Wahl seinen Widerstand aufzugeben. Dafür gibt es bereits Anzeichen. Bei einem Besuch in Ankara Ende Februar gelang es Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Erdogan zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit Schweden zu überreden. Jetzt sagte Stoltenberg, sein Ziel sei eine Ratifizierung des schwedischen Beitritts „nach den türkischen Wahlen, aber vor dem Gipfeltreffen in Vilnius“ – am 11. und 12. Juli findet in der Hauptstadt Litauens der nächste Nato-Gipfel statt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte diese Woche die Erwartung, dass Schweden bis dahin aufgenommen werde.

Sollte Erdogan die Wahl verlieren, wird sich das Problem ohnehin erledigen: Die größte Oppositionspartei CHP hat bereits erklärt, dass sie Schweden die Tür zur Nato öffnen will. So oder so: Die Chancen stehen gut, dass beim nächsten Nato-Gipfel die Fahne Schwedens als 32. Mitglied der Allianz gehisst wird.