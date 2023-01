Nato-Chef Stoltenberg warnt vor Gefahr durch China

Hempels: Ministerpräsident will Straßenmagazine in Eckernförde verkaufen

Ministerpräsident Daniel Günther will am Freitag, 3. Februar, in Eckernförde unter die Verkäufer des Straßenmagazins Hempels gehen – gemeinsam mit Berni Boriesosdiek, der seit 23 Jahren Zeitungsverkäufer ist. Das ungewöhnliche Duo will gemeinsam für mehr Sichtbarkeit von hilfsbedürftigen Menschen auch abseits der Großstädte sorgen.