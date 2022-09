Wilhelmshaven. Die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ ist vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven zu einem Nato-Einsatz ausgelaufen. Das Kriegsschiff soll in den kommenden Wochen die Nordflanke im Nordostatlantik des Militärbündnisses unterstützen und wird Teil der schnellen Nato-Eingreiftruppe, wie das Marinekommando in Wilhelmshaven am Mittwoch mitteilte.

An Bord des fast 140 Meter langen Schiffes sind rund 190 Soldatinnen und Soldaten. Die Stammbesatzung wird zudem durch Kräfte des Marinefliegergeschwaders 5 aus Nordholz unterstützt - denn mit an Bord sind auch zwei Hubschrauber.

Die Fregatte war bereits in diesem Frühjahr für knapp zwei Monate als Teil der schnellen Nato-Eingreiftruppe im Einsatz. Die „Mecklenburg-Vorpommern“ wird im November in Wilhelmshaven zurückerwartet.

