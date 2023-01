Nach heftiger Erdogan-Kritik an Schweden – Finnland erwägt alleinigen Nato-Beitritt

Seit Monaten blockiert die Türkei die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato. Am Montag hat der türkische Präsident Erdogan wiederholt scharf gegen die Regierung in Stockholm geschossen und einen Nato-Beitritt des Landes ausgeschlossen. In Finnland erwägt man deshalb nun einen Beitritt ohne den langjährigen Verbündeten.