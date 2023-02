Finnlands Präsident rechnet mit Nato-Beitritt bis Juli

Finnlands Präsident Sauli Niinistö geht davon aus, dass sein Land gemeinsam mit Schweden bis Juli Nato-Mitglied sein wird. Eine Verzögerung würde das komplette Aufnahmeverfahren für neue Mitglieder in Frage stellen, sagte Niinistö. Die Türkei und Ungarn sind die bislang einzigen Länder, die einen Nato-Beitritt der skandinavischen Staaten verhindern – Ungarn will seine Blockade jedoch lösen.

Helsinki. Der finnische Präsident Sauli Niinistö rechnet mit einem Nato-Beitritt seines Landes und Schwedens bis Juli. Sollte sich das Prozedere hinziehen, würde das das komplette Aufnahmeverfahren für neue Mitglieder in die Nato in Frage stellen, sagte Niinistö in einem am Samstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur STT.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Türkei und Ungarn sind die beiden einzigen Nato-Länder, die den Beitritt Schwedens und Finnlands noch nicht offiziell unterstützt haben. Für eine Aufnahme müssen alle 30 Mitgliedsstaaten zustimmen. Ungarn hat in Aussicht gestellt, die Aufnahme noch im Februar zu billigen. Die Türkei hat aber zu verstehen gegeben, dass sie nicht gewillt ist, sich in der nächsten Zeit dahinter zu stellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Niinistö sagte, die endgültige Entscheidung liege beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. „Ich denke, unter keinen Umständen wird er zulassen, dass er von irgendeinem öffentlichen Druck beeinflusst wird“, sagte Niinistö. „Doch wenn sich etwas während der bilateralen Gespräche zwischen der Türkei und den USA ergibt, könnte das etwas bewirken.“

RND/AP