Vor Gipfel in Vilnius

Nato-Generalsekretär Stoltenberg: „Werden uns bemühen, die Ukraine näher zum Beitritt zu bringen“

Der Nato-Gipfel in Vilnius wirft seine Schatten voraus: Generalsekretär Jens Stoltenberg stellte am Freitag klar, dass auf dem Gipfel daran gearbeitet werde, die Ukraine in die Nato aufzunehmen. Beim Beitritt Schwedens gebe es Fortschritte in den Gesprächen mit der Türkei.