Nato-Gipfel: Streit um Schweden-Beitritt und Krieg gegen Ukraine im Mittelpunkt

Vilnius. 48 ausländische Delegationen mit etwa 2400 Mitgliedern werden am 11. und 12. Juli zum Nato-Gipfel in Vilnius in Litauen erwartet – darunter 40 Staats­oberhäupter und bis zu 150 weitere hochrangige Politikerinnen und Politiker. Im Mittelpunkt des Treffens des Verteidigungs­bündnisses dürfte die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland, die türkische Blockade des Nato-Beitritts Schwedens und die Aufnahme­perspektiven der Ukraine in die Militär­allianz stehen. Zudem soll es um Ziele bei den Verteidigungs­ausgaben gehen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Nato-Gipfel begleiten wir hier im Liveblog.

Nato-Gipfel 2024 in Vilnius: Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Nato-Beitritts­perspektive der Ukraine

Eines der zentralen Themen des Gipfels dürfte die ukrainische Forderung nach einer Aufnahme in die Nato werden. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den Nato-Gipfel in Vilnius zuletzt als einen „Schlüssel­moment für unsere gemeinsame Sicherheit in Europa“ bezeichnet. Kiew dringt seit Monaten darauf, dass die Militär­allianz die Ukraine aufnimmt.

Unterstützung für die Forderungen Selenskyjs nach einer konkreten Einladung für den Beitritt kommt vor allem von den baltischen Staaten und Polen. Länder wie Deutschland und die USA wollen diese aber bislang nicht aussprechen. Als Grund gelten Sorgen vor einer unberechenbaren Reaktion Russlands, das mit seinem Krieg gegen die Ukraine einen Nato-Beitritt des Landes zu verhindern versucht. Als Kompromiss ist derzeit im Gespräch, der Ukraine beim Gipfel zu versprechen, dass sie vor einer Aufnahme nicht das übliche Heranführungs­programm absolvieren muss. Der Aktionsplan zur Mitgliedschaft (Membership Action Plan, kurz MAP) gilt als eher lästig für Beitritts­aspiranten.

Streit um Schwedens Nato-Beitritt

Überschattet wird der Nato-Gipfel im Vorfeld von der Blockade des Bündnis­beitritts Schwedens durch die Türkei. Nato-General­sekretär Jens Stoltenberg kündigte deshalb am Donnerstag an, er werde am Montag kurz vor dem Nato-Gipfel ein Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan organisieren. Im Fall einer Einigung würde der Gipfel nicht vom Streit über das Thema belastet werden.

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten Schweden und Finnland im Mai 2022 die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Finnland ist bereits seit Anfang April Mitglied, Schweden fehlt dagegen nach wie vor die Zustimmung der Türkei und Ungarns. Die türkische Führung blockiert den schwedischen Beitritt unter Verweis darauf, dass das skandinavische Land nicht ausreichend gegen „Terror­organisationen“ vorgehe – dabei geht es ihr vor allem um die PKK. Dass jüngst erstmals seit Monaten wieder ein Koran bei einer Demonstration in Stockholm angezündet worden war, hatte das Verhältnis zu Ankara zuletzt zusätzlich belastet.

Stoltenberg bleibt Nato-Chef

Kein strittiges Gipfel­thema dürfte die Vertrags­verlängerung mit Jens Stoltenberg werden, er soll ein weiteres Jahr Generalsekretär der Nato bleiben. Die 31 Mitglied­staaten vereinbarten am Dienstag, das Mandat des Norwegers bis zum 1. Oktober 2024 zu verlängern. Zuvor waren Versuche der Mitgliedstaaten gescheitert, sich auf einen anderen Kandidaten zu einigen. Um keinen Zweifel an der Rücken­deckung für Stoltenberg zu lassen, soll die Entscheidung für die Vertrags­verlängerung nun in der kommenden Woche beim Nato-Gipfel in Litauen noch einmal von den Staats- und Regierungschefs bestätigt werden.

Sicherheit beim Nato-Gipfel

Bis zu 12.000 Einsatzkräfte werden nach litauischen Angaben während des Spitzen­treffens des westlichen Militär­bündnisses für die Sicherheit verantwortlich sein. Darunter seien 3000 litauische Soldaten und 1000 Truppen von Nato-Verbündeten.

Zum Schutz des Spitzen­treffens des westlichen Militär­bündnisses verlegt auch die Bundeswehr Patriot-Flugabwehr­systeme samt Soldaten in das an Russland und dessen engen Verbündeten Belarus grenzende Litauen. Deutschland werde zudem land-, luft- und seegestützte Fähigkeiten zur Absicherung des Nato-Gipfels einbringen, teilte das Bundes­­verteidigungs­­ministerium Ende Mai mit.

