Litauen vor dem Nato-Gipfel: ein kleines Land in großer Bedrängnis

Berlin. Das Beispiel Litauen macht jetzt Schule. Nachdem Verteidigungs­minister Boris Pistorius (SPD) bei seinem jüngsten Besuch in der Hauptstadt Vilnius die dauerhafte Stationierung einer 4000-köpfigen Bundeswehr­brigade in dem baltischen Staat angekündigt hatte, sagte Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu bei einer gemeinsamen Presse­konferenz mit Bundes­kanzler Olaf Scholz (SPD), so etwas würde er sich zur Sicherung der Nato-Ostflanke auch auf rumänischem Territorium wünschen. Rumänien hat eine Grenze mit der Ukraine. Dabei steht Litauen stärker im Fokus denn je.

Zunächst findet in Vilnius der Nato-Gipfel statt. Zur Sicherung werden 12.000 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. Die Bundeswehr schickt drei Flugabwehr­systeme vom Typ Patriot, zwei aus der Slowakei, eines aus Polen. Das kleine Litauen ist nämlich eingeklemmt zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus. Und in der westlichen Allianz werden russische Provokationen während des zweitägigen Treffens nicht ausgeschlossen.

Aufgrund seiner geografischen Lage begehrt Litauen überdies dauerhaften Schutz – seit Russlands Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 erst recht. Diesen Schutz bekommt es schon seit 2017, infolge der Annexion der Krim und der vom Kreml initiierten Gewalt russischer Separatisten in der Ostukraine. Deutschland ist hier innerhalb der Nato Leadnation und mit einem Gefechts­stand von in der Regel 20 Soldaten am Ort – der im Ernstfall auf 5000 Soldaten anwachsen würde.

Pistorius sagte dauerhafte Brigade zu

Das reicht jedoch weder dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda noch Verteidigungs­minister Arvydas Anusauskas. Sie wollen mehr. Sie wollen eine Bundeswehr­truppe, die ständig anwesend ist – so wie die gerade mal 15.000-köpfige litauische Armee. Eben diesem Wunsch kam Pistorius nun nach. „Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren“, sagte er in Vilnius.

Zwar rief die Ankündigung Kritiker auf den Plan. Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehr­verbandes, André Wüstner, und die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), äußerten Zweifel an der Machbarkeit, praktisch, rechtlich und finanziell. Pistorius selbst betonte, die Litauer müssten Kasernen und Munitions­depots errichten sowie Übungs­möglichkeiten schaffen. Nur dann könne aus dem Plan Realität werden.

Nauseda erwiderte freilich, das werde eher früher als später geschehen und vielleicht sogar bereits bis 2025. In Rumänien jedenfalls haben die Litauer Begehrlichkeiten geweckt.