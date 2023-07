Vor Nato-Gipfel in Litauen: Kriegshilfe für die Ukraine Ja, Beitritt Jein

Berlin. Schon rein geografisch ist der Nato-Gipfel im litauischen Vilnius eine höchst sensible Angelegenheit. Nur 30 Kilometer sind es zum Land des russischen Erfüllungsgehilfen Belarus und 160 Kilometer zur russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad. Dort hat Moskau Iskander-Raketen stationiert. Sie haben eine Reichweite von 500 Kilometern und können mit Atombomben bestückt werden.

Weil Kremlchef Wladimir Putin seit seinem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 so ziemlich alles zuzutrauen sei, würden „Provokationen“ nicht ausgeschlossen, heißt es in deutschen Verteidigungskreisen. Deutschland hat jedenfalls zur Sicherheit auf dem Flughafen von Vilnius Patriot-Flugabwehrraketen der Bundeswehr stationiert. Die Luftwaffe übernimmt mit den Waffensystemen und rund 250 Soldatinnen und Soldaten den Schutz gegen ballistische Raketen, aber auch gegen Flugzeuge und Marschflugkörper. Spanien verlegte auch ein Luftabwehrsystem nach Litauen.

Eine Botschaft an Putin: Selenskyj beim Nato-Gipfel

Inhaltlich ist der Nato-Gipfel am Dienstag und Mittwoch ebenso von höchster Brisanz. Das Militärbündnis will dem Wunsch der Ukraine nach Aufnahme noch nicht entsprechen - denn damit würde die Nato, würde Deutschland, über Nacht zur Kriegspartei. Aber die Allianz will ein deutliches Signal an Kiew senden, dass das Land eine Beitrittsperspektive habe.

Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg soll es eine Verständigung geben, die ukrainischen Streitkräfte zu modernisieren, ein Forum für Konsultationen auf hoher Ebene zu schaffen und einen Nato-Ukraine-Rat für Krisengespräche einzurichten. An dessen erstem Treffen in Vilnius am Mittwoch soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen. Allein ein solches Foto ist eine Botschaft an Putin: der ukrainische Präsident, den und dessen Land er vernichten will, inmitten der Nato-Staats- und Regierungschefs.

Allerdings: Selenskyj knüpft seine Teilnahme an eine Bedingung. „Die Ukraine sollte klare Sicherheitsgarantien bekommen, solange sie nicht in der Nato ist. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nur unter diesen Bedingungen wäre unser Treffen sinnvoll“, sagte er dem US-Sender ABC. Er wolle nicht „zum Spaß“ nach Vilnius fahren.

Eine wichtige Rolle könnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spielen, der die Nato ansonsten gemeinsam mit Ungarn mit einer Blockade der beim vorigen Nato-Gipfel in Madrid beschlossenen Aufnahme Schwedens traktiert. Erdogan sieht sich als einziger Präsident, der sowohl mit Putin als auch mit Selenskyj spricht. Ihn traf er am Freitag und sicherte ihm zu, die Ukraine habe sich eine Nato-Mitgliedschaft „zweifellos verdient“.

Früherer Nato-Generalsekretär Rasmussen: Putin hat kein Vetorecht

Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen geht noch deutlich weiter. Die Ukraine habe sich militärisch als überraschend stark erwiesen. „Mit diesem Land als neuem Alliierten in der Nato wäre in Wirklichkeit das gesamte Bündnis stärker denn je“, sagte Rasmussen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er warnte davor, erst eine Friedensregelung abzuwarten, bevor die Ukraine aufgenommen werde. Damit bekäme Putin die „komplette Entscheidungsgewalt“: „Er muss nur immer wieder den Krieg ein bisschen fortsetzen – schon kann er den Nato-Beitritt der Ukraine so lange verhindern, wie er will.“

Putin habe aber kein Vetorecht. „Was immer er als rote Linien definiert oder empfindet, kann uns ehrlich gesagt egal sein.“ Auch die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen seien trotz Drohungen aus Moskau 2004 beigetreten. „Weil sie Mitglieder der Nato sind, schreckt Putin vor einem Angriff zurück“, sagte Rasmussen. Man könnte zum Beispiel verabreden, so Rasmussen, „dass Beistandspflichten gemäß Artikel 5 des Nato-Vertrages nur ausgelöst werden durch Angriffe auf jene Teile des ukrainischen Territoriums, in denen die Regierung in Kiew derzeit die tatsächliche Hoheitsgewalt ausübt“. Der Nato-Gipfel in Vilnius müsse jetzt die nötigen grundsätzlichen Klärungen bewirken. Dazu gehöre, „dass wir der Ukraine einen zügig begehbaren Weg zur Mitgliedschaft aufzeigen, ähnlich wie im Fall von Schweden und Finnland“.

Was Schweden angeht: Erdogan steht auf der Bremse, weil das skandinavische Land aus seiner Sicht nicht konsequent genug gegen jene Aktivisten der verbotenen und im Südosten der Türkei für Autonomie kämpfenden kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeht, die in Schweden leben. Erdogan brauche den großen Auftritt, heißt es in Berlin, an diesem Montag will Stoltenberg erneut zwischen der Türkei und Schweden vermitteln. Damit der Streit möglichst vor Beginn des Gipfels gelöst wird.

