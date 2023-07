Von der Ukraine bis zu Erdogans Blockade: Was beim Nato-Gipfel wichtig wird

Weiterlesen nach der Anzeige

Blockiert die Türkei weiterhin die schwedische Nato-Mitgliedschaft?

Danach sieht es aus. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verknüpfte ein Ende seiner Blockadehaltung kurz vor dem Nato-Gipfel mit seiner Forderung, den EU-Beitrittsprozess seines Landes wiederzubeleben. Zuvor hatte er ein härteres Vorgehen der schwedischen Behörden gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gefordert. Schweden hatte in der Hinsicht Maßnahmen ergriffen. Aus Kreisen der Bundesregierung hatte es am Montagmorgen noch geheißen, man sei zuversichtlich, „dass es im Laufe der nächsten Tage zu einer positiven Entwicklung kommt, die den Weg öffnen wird für eine schwedische Mitgliedschaft“. Das war aber vor Erdogans jüngster Forderung. Der EU-Beitrittsprozess mit der Türkei liegt wegen Rückschritten bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seit Jahren auf Eis.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch warnte die EU vor einer Aufnahme der Türkei, solange sie von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geführt wird. „Für die aktuelle Türkei ist in der Europäischen Union kein Platz“, sagte Bartsch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Erdogan steht für alles, was die EU nicht braucht und nicht tolerieren darf.“

Bekommt die Ukraine die ersehnte Einladung zum Nato-Beitritt?

Das ist erst einmal nicht in Sicht. „Für eine Einladung der Ukraine, für konkrete Schritte in Richtung Mitgliedschaft ist der Zeitpunkt nicht da. Hierfür gibt es auch unter den Verbündeten keinen Konsens“, hieß es kurz vor Beginn des Gipfels in deutschen Regierungskreisen. Der Grund: Vor allem die USA und Deutschland, US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz, halten die Voraussetzungen für eine Einladung zum Nato-Beitritt noch nicht für gegeben. Osteuropäische Länder sehen das allerdings anders – der Beitritt käme ohnehin viel später.

+++ Alle wichtigen News und Entwicklungen zum Nato-Gipfel lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Berlin und Washington wollen aber im jetzigen Stadium des Krieges eine klare Verknüpfung von Nato und Ukraine verhindern, auch wenn erst die wirkliche Aufnahme bedeutete, dass für die Ukraine Artikel 5 des Nato-Vertrags gilt – die Beistandspflicht. Dazu könne es erst kommen, wenn Russlands Angriffskrieg vorbei ist - darüber sind sich die Nato-Staaten einig.

Was will die Ukraine?

Die Ukraine pocht auf ein beschleunigtes Verfahren, was die Umgehung des eigentlich erforderlichen sogenannten Membership Action Plan (MAP) bedeutet, den sie gerne schon beim Nato-Gipfel 2008 bekommen hätte – was maßgeblich die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel verhindert hatte.

Mit einem MAP wird darüber verhandelt, ob das Land in der Lage ist, die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Verpflichtungen zu erfüllen, und welcher Zeitplan für einen Beitritt aufgestellt wird – einschließlich nötiger Reformen. Erst nach Ratifizierung des Beitrittsprotokolls von allen Nato-Staaten lädt der Generalsekretär offiziell zum Beitritt ein. Diesen Schritt wünscht sich der ukrainische Präsident aber schon jetzt.

Kommt Wolodymyr Selenskyj zum Gipfel?

Als der ukrainische Präsident neulich den früheren Nato-General und heutigen tschechischen Präsidenten Petr Pavel in Prag besuchte, bat er um ein klares Signal für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato. „Was ist für uns ideal? Wir wollen, dass wir in die Nato eingeladen werden“, sagte Wolodymyr Selenskyj.

Da seine Hoffnungen auf eine eindeutige Nato-Beitrittsperspektive in Vilnius nun schwinden dürften, ließ er am Wochenende offen, ob er anreisen wird. „Ich will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren, wenn die Entscheidung schon vorher gefallen ist“, hatte er dem US-Sender ABC gesagt. Selenskyj ist aber zur ersten Sitzung des geplanten neuen Nato-Ukraine-Rates an diesem Mittwoch eingeladen. Es würde als Affront gewertet, wenn er aus anderen Gründen als aus Sicherheitserwägungen nicht käme.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Der Nato-Ukraine-Rat - nicht nur ein Trostpreis

Bisher gibt es eine Nato-Ukraine-Kommission, nun soll das Gremium zum Nato-Ukraine-Rat erhoben werden. Was nur nach einem neuen Namen für ein altes Format klingt, ist nach Ansicht der Nato ein gewaltiger Schritt nach vorne: eine Vorstufe zur formalen Mitgliedschaft. „Das ist die engste Form der Partnerschaft, die es in der Nato gibt“, sagt eine Nato-Diplomatin in Brüssel. Denn der Rat, der viermal im Jahr zusammenkommt, tagt auf Augenhöhe. Ferner kann die Ukraine künftig, wann immer sie es für notwendig hält, Treffen des Rates einberufen. Bislang spricht nur die Nato Einladungen aus.

Nachrichtendienstliche Erkenntnisse könnten leichter als bisher ausgetauscht, Planungen für Investitionen in die Rüstung koordiniert und das theoretische Zusammenspiel zwischen den Streitkräften der Ukraine und der Nato-Staaten effizienter geprobt werden. Die Arbeit in dem Rat soll dazu führen, dass sich die Ukraine den Nato-Standards annähert. Das könnte den Übergang zu einer Vollmitgliedschaft erleichtern. Formales Vorbild für den Nato-Ukraine-Rat ist übrigens der Nato-Russland-Rat. Der allerdings tagt nicht mehr, seit Russland die Ukraine überfallen hat.

Welche Sicherheitsgarantien könnte die Ukraine bekommen?

Auch ohne Nato-Beitritt soll die Ukraine langfristige Sicherheitszusagen bekommen - einzelner Nato-Staaten, um nicht als Allianz aufzutreten, was Russland als Eintritt der Nato in den Krieg werten könnte. Die USA wollen Kiew weiter militärische Hilfe geben, Geheimdienstinformationen teilen und Cyberunterstützung leisten. Oberstes Ziel aller Nato-Staaten: Die Ukraine soll sich gegen Russland verteidigen können. US-Präsident Joe Biden ist bereit, der Ukraine nach einem Ende des russischen Angriffskrieges einen ähnlichen Schutz zu bieten wie Israel. Weitere Nato-Partner sollen sich anschließen können. Das Konzept sieht einen multilateralen Rahmen mit bilateralen Sicherheitsverpflichtungen auf lange Sicht vor. Israel bekommt jährlich mehrere Milliarden Dollar, um sich gegen Angriffe verteidigen zu können.

Werden neue Waffen geliefert?

Deutschland will der Ukraine beim Nato-Gipfel weitere Waffenlieferungen in größerem Umfang zusagen. Das kündigten Diplomaten am Montag in Berlin an. Es werde „sehr substanzielle“ Ankündigungen geben. Genaue Angaben wurden nicht gemacht.

Wie wird der Nato-Gipfel geschützt?

Vilnius ist rund 160 Kilometer von der russischen Ostseeenklave Kaliningrad entfernt – und 30 Kilometer von Belarus. Sozusagen von Feinden umzingelt. Bis zu 12 000 Sicherheitskräfte schützen den Gipfel, die Bundeswehr stellt ein Großaufgebot an Waffensystem (Patriot-Flugabwehrraketen, bewaffnete Eurofighter, Spezialkräfte-Hubschrauber). Spanien stellt auch ein Luftabwehrsystem.

Werden Provokationen Russlands erwartet?

In deutschen Regierungskreisen heißt es: „Die Nato ist auf alle Eventualitäten eingestellt.“ Es gebe keine Hinweise darauf, dass etwas passiert. Zumindest nicht in Vilnius. Ob Russland seine Angriffe während des Gipfels auf die Ukraine verstärken wird, ist offen.

Fuhr nach London, aber wieder nicht nach Berlin: US-Präsident Joe Biden (l) hier neben König Charles. © Quelle: IMAGO/Avalon.red

Warum macht Joe Biden wieder einen Bogen um Berlin?

Die Europa-Reise des US-Präsidenten führt von Washington über London nach Vilnius und von dort weiter nach Helsinki. Eigentlich fliegt Joe Biden also quasi an Berlin vorbei. Doch Station machen wird er in der deutschen Hauptstadt nicht - wieder nicht. Zuletzt war mit Barack Obama ein US-Präsident bei einem bilateralen Besuch in Deutschland - das war 2016. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte es vermieden, dass sein Nachfolger Donald Trump Station in Berlin macht.

Biden und Kanzler Olaf Scholz haben mehrfach betont, dass sie gerade beim Ukraine-Krieg auf einer Linie liegen. Es dürften rein terminliche Gründe für den Bogen um Berlin verantwortlich sein: Der Antrittsbesuch bei König Charles in London, der Nato-Gipfel in Vilnius, danach ein nordischer Gipfel in Helsinki mit dem Neu-Nato-Mitglied Finnland. Der 80-Jährige ist insgesamt fünf Tage unterwegs - eine ohnehin schon ungewöhnlich lange Strecke für eine Auslandsreise. So muss Berlin noch warten.

