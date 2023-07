Wie die internationale Presse auf den Nato-Gipfel blickt

Vilnius. Mit Beratungen über die weitere Unterstützung der Ukraine und den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland beginnt am Dienstag der zweitägige Nato-Gipfel in Litauen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will, dass von dem Spitzentreffen ein klares Signal an Russlands Präsident Wladimir Putin ausgeht. Und schon vor Beginn des Gipfels gab es eine erste wichtige Entscheidung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gab seine Blockade eines Beitritts von Schweden auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Nato-Gipfel im Liveblog +++

Der Nato-Gipfel wird international mit großem Interesse beobachtet. So blickt die Presse auf das zweitägige Treffen des Verteidigungsbündnisses.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Rzeczpospolita“ (Polen): schwierige Botschaft der Nato an die Ukraine

„Soll die Ukraine schon jetzt Nato-Mitglied werden? 40 Prozent der Polen sind dafür. Dies wird jedoch weder jetzt, auf dem in Vilnius beginnenden Nato-Gipfel, noch für lange Zeit danach geschehen. Das weiß auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, weil das die wichtigsten Akteure des Bündnisses, angeführt von den USA und Deutschland, erklärt haben. Eigentlich ist das logisch und vernünftig. Wenn wir Kiew jetzt, vor dem Ende des Krieges, einladen würden, kämen wir dem Alptraum des Westens näher, in einen direkten Konflikt mit Moskau hineingezogen zu werden.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Diese Logik ist jedoch auf die Fehler des Westens zurückzuführen. Er hat selbst zu dieser Situation beigetragen. Ja, es gibt viel mehr Hilfe für die Ukraine, als man vor Ausbruch des Krieges angenommen hätte. Aber wenn es um Waffen geht, dann ist es zu wenig und zu spät. Im Ergebnis ist es für die Ukrainer jetzt sehr schwierig, ihr Land zurückzuerobern. Wann soll denn diese Einstellung der Kämpfe kommen, nach der sich der Westen, wie er erklärt, um die künftige reale Sicherheit der Ukraine kümmern wird? Steckt hinter dieser Erklärung nicht eine Botschaft: Die Ukraine wird sich eines Tages damit abfinden müssen, einen Teil ihres Territoriums zu verlieren?“

Vorschau zum Nato-Gipfel in Litauen: Welche Themen in Vilnius wichtig werden Kristina Dunz ist für das RedaktionsNetzwerk Deutschland beim Nato-Gipfel in Vilnius. Hier berichtet sie über die Themen, die bei dem Gipfel diskutiert werden. © Quelle: RND

„Le Figaro“ (Frankreich): Die Ukraine verdient Nato-Mitgliedschaft

„(...) Es ist an der Zeit, sich langfristig zu engagieren, indem sie eine Botschaft der Solidarität an Kiew und des Widerstands gegen den Imperialismus Moskaus senden. (...) Die Nato hat ihre Wette gegen Russland bereits abgeschlossen und könnte sie wahrscheinlich verlieren, wenn sie ihre Strategie nicht zu Ende denken würde. (...) Die Ukraine hat sich die Eintrittskarte verdient, Putin hat die Situation geschaffen, die er um jeden Preis vermeiden wollte: Da wir nun einmal an diesem Punkt sind, können wir auch die historische Verantwortung übernehmen, dies zur Kenntnis zu nehmen, ohne uns hinter Unklarheiten zu verstecken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Svenska Dagbladet“ (Schweden): ein guter Tag für Europas Sicherheit

„Es ist ein historischer Tag, und vielen gebührt Dank dafür, dass wir endlich den Schritt machen können, den wir schon im Zusammenhang mit den Nato-Beitritten der baltischen Länder 2004 hätten tun sollen. Ein Gedanke der Dankbarkeit sollte auch Joe Biden und den USA geschenkt werden. Natürlich ist nichts klar, bevor alles klar ist. Die Parlamente in der Türkei und in Ungarn müssen den Beschluss noch ratifizieren. „So bald wie möglich“ ist außerdem selbstredend eine Zeitangabe, die sich interpretieren lässt. Aber selbst für Erdogan dürfte es ein viel zu großer Kostenfaktor sein, den Prozess noch weiter hinauszuzögern. Auf Basis von dem, was gesagt wurde und wozu Hände geschüttelt wurden, ist dies ein richtig guter Tag für Schweden, Europa und die Sicherheitsordnung, die wir schützen.“

„Politiken“ (Dänemark): Schwedens Nato-Beitritt ein politischer Geniestreich

„Hand aufs Herz: Wer hätte vor 500 Tagen gedacht, dass Schweden die seit 200 Jahren bestehende Neutralität verlassen würde? Wer hätte gedacht, dass Finnland in diesen Tagen bereits als vollwertiges Mitglied am Nato-Gipfel in Vilnius teilnimmt? Nein, oder?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwedens Nato-Mitgliedschaft ist ein kolossaler geopolitischer und militärischer Fortschritt sowohl für den Westen als auch für Skandinavien und Dänemark. Auf diplomatischer Ebene ist dies besonders für Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein Triumph. Er hat es geschafft, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seine unorthodoxen und unverschämten Forderungen handzuhaben, um das türkische Parlament Schwedens Mitgliedschaft nun ratifizieren zu lassen. Schwedens Mitgliedschaft in der Nato ist ein politischer Geniestreich, ein Sieg und eine historische Errungenschaft.“

„The Times“ (England): Nato sollte Einladung an Ukraine aussprechen

„Die Nato sollte diesen Gipfel nutzen, um eine politische Einladung an die Ukraine auszusprechen, Mitglied zu werden – wohl wissend, dass das Land noch viele Hürden nehmen muss, bevor es tatsächlich die Voraussetzungen für den Schutz nach Artikel 5 erfüllt. Normalerweise muss ein Beitrittskandidat militärische Reformen durchführen, bevor er beitreten kann; zudem muss jedes Nato-Mitglied den Beitritt ratifizieren. Das Verfahren kann, wie Finnland kürzlich gezeigt hat, in etwa einem Jahr abgeschlossen werden. Häufig dauert es aber auch länger.

Kachowka-Staudamm: So kämpfen die Menschen um das Überleben nach der Flut Anfang Juni brach der Kachowka-Staudamm. Seitdem kämpfen die Bewohnerinnen und Bewohner mit den Folgen der Überschwemmung – und einem möglichen Anschlag aufs Kernkraftwerk Saporischschja. Unser Reporter hat sich die Lage vor Ort angesehen. Jetzt mit Plus-Abo lesen

In dieser Übergangszeit könnten Kiew verschiedene Modelle von Sicherheitsgarantien angeboten werden. Eines, das sogenannte israelische Modell, beinhaltet nicht nur Waffenlieferungen, sondern auch Joint Ventures und umfangreiche Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie. (...) Dabei besteht die Gefahr, dass die Bündnismitglieder diese Interimsmaßnahmen als dauerhaften Ersatz für die Nato-Mitgliedschaft betrachten, und dass die Ukraine zu einem Schwebezustand verurteilt wird und Russland diese Unsicherheit erneut ausnutzt.“

„NZZ“ (Schweiz): Ukraine braucht glaubwürdige Sicherheitsgarantien

Die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) kommentiert am Dienstag das Verhältnis der Nato zur Ukraine: „Die rasche Aufnahme des Landes als kriegführende Nation würde eine unkalkulierbare Eskalation gegenüber Russland bedeuten. Das ist nicht zu verantworten, wie Präsident Biden am Wochenende zu Recht klargemacht hat. Der völlige Verzicht auf Sicherheitsgarantien würde dagegen die langfristige Existenz der Ukraine in Zweifel ziehen, Putins Hoffnung auf einen künftigen Sieg verstärken und die Möglichkeit von Friedensverhandlungen torpedieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es müsse nach Ansicht der „NZZ“ ein Mittelweg gefunden werden. „Auf absehbare Zeit braucht es anhaltende Waffenhilfe und glaubwürdige Sicherheitsgarantien ohne vollen Nato-Beitritt. Präsident Biden hat mit seinem jüngsten Vorschlag, der Ukraine eine Sonderrolle wie etwa Israel zukommen zu lassen, einen möglichen Weg in diese Richtung angedeutet. Die Nato-Partner sollten ihn gründlich prüfen und auch eigene Ideen einbringen.“

Zu dem Treffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und den anderen Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten auch zahlreiche Gäste erwartet. Einer von ihnen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der am Dienstagabend eintreffen wird. Mit ihm soll am Mittwoch über eine noch engere Zusammenarbeit beraten werden. Thema dürfte zudem die Nato-Beitrittshoffnungen der Ukraine sein. Selenskyj wünscht sich eine konkrete Einladung für sein Land, dürfte diese aber wegen des Widerstandes von Ländern wie Deutschland und den USA erst einmal nicht bekommen.

„Dziennik“ (Polen): Nato-Gipfel geprägt von neuer Russland-Politik

„Der Nato-Gipfel in Vilnius wird sich von dem historischen Scheitern unterscheiden, welches das Bündnis 2008 in Bukarest erlitten hat. Er wird sich vor allem durch die Einsicht auszeichnen, dass die europäische Sicherheitsarchitektur ohne die Beteiligung der Ukraine niemals möglich sein wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist deutlich geworden, dass die von Deutschland lange Jahre propagierte Politik, Russland nicht zu provozieren, keinen Sinn macht. Denn die westliche Welt hat es mit einer Diktatur zu tun, zu deren DNA Expansion und Angstmachen gehören. Die einzige langfristige Lösung ist, diese Diktatur durch Gegendruck zu schwächen und rote Linien zu ziehen, bei deren Überschreitung ein unvermeidlicher Vergeltungsschlag folgt. Die Russen kennen dieses Modell und respektieren es.“

RND/nis/dpa