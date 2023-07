Bundeskanzler Olaf Scholz zieht positive Gipfelbilanz: „Er hat die Nato gestärkt“

Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein positives Fazit des Nato-Gipfels in Vilnius gezogen. „Vilnius war ein sehr erfolgreicher Gipfel“, sagte er auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Russland habe nicht nur seinen Nachbarn angegriffen, sondern die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur gefährdet. „Darauf hat der Gipfel die Antwort klar formuliert: Denn er hat die Nato gestärkt, unsere Bereitschaft zu verteidigen unterstrichen und den Zusammenhalt in der Allianz erhöht“, sagte Scholz.

Sie sei bereit, jeder militärischen Bedrohung zu begegnen. „Deutschland leistet seinen Beitrag zur Bündnisverteidigung.“ Von 2025 an würden 35.000 Soldatinnen und Soldaten in Nato-Verbänden der höchsten Bereitschaftsstufen aktiv sein. Gleichzeitig werde man die Ostflanke stärken, indem man eine Brigade in Litauen stationieren werde, sobald alle Voraussetzungen erfüllt seien. „Es ist klar, dass wir als Nato-Partner mehr Geld investieren müssen, um den gewachsenen militärischen Aufgaben gerecht zu werden. Deutschland wird dieses Ziel bereits im kommenden Jahr erfüllen können“, sagte Scholz.

Zur Unterstützung für die Ukraine sagte der Bundeskanzler: „Wir haben die Ukraine viel stärker in die Lage versetzt, ihr Land zu verteidigen, als das mit ihrer eigenen Wirtschaftskraft möglich wäre. Darauf muss die Ukraine sich langfristig verlassen können.“ Im persönlichen Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe er ein militärisches Unterstützungspaket angekündigt, das zusätzliche Patriot-Startsysteme, Leopard-Panzer, Marder-Gefechtsfahrzeuge und Artilleriemunition enthalte. Der Gesamtwert liege bei fast 700 Millionen Euro. Außerdem werde man weiterhin eine „sehr hohe Zahl“ ukrainischer Soldaten ausbilden. „Wir leisten so viel, wie wir können“, betonte Scholz.

RND/sebs