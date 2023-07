Die Nato braucht eine Zauberformel für die Ukraine

Es ist einer ihrer wichtigsten Gipfel seit vielen Jahren, aber für eine historische Dimension fehlt der Nato noch die Zauberformel. Ihre Mitgliedsstaaten bewaffnen die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland bis an die Zähne, die USA liefern nun sogar die international geächteten Streubomben. Aber eine Aufnahme in die Allianz wird derzeit ausgeschlossen, weil Artikel 5 des Nato-Vertrags die Beistandspflicht garantiert und das Militärbündnis, auch Deutschland, damit offiziell zur Kriegspartei werden würde. Was eine Katastrophe wäre.

Deshalb soll der Krieg, den Kremlchef Putin gegen die Ukraine führt, erst beendet sein, bevor ihre Flagge vor dem Nato-Hauptquartier wehen wird. Aber auch wenn man es nicht wahrhaben will, das bedeutet, dass sich der Kriegsverbrecher Putin vorerst in der Lage sehen wird, sich mit weiteren Attacken eine Art Veto gegen Frieden in seinem Nachbarland zu verschaffen. Denn er hat damit schriftlich, dass er mit Frieden in der Ukraine das Letzte bekommt, was er will: einen weiteren Nato-Staat an der Grenze zu Russland.

Deshalb wird er ohne Rücksicht auf Verluste seine Truppen weiter in den Tod schicken, um die Ukraine größtmöglich zu zerstören. Damit kann der Krieg noch lange dauern.

Kann Erdogan Druck auf Putin machen?

Die Lage ist extrem kompliziert und hochgefährlich. Die Nato müht sich, nicht schon jetzt von Moskau als Kriegspartei verstanden zu werden. Deshalb liefert sie nicht als Allianz Waffen. Das machen einzelne Mitgliedsstaaten. Im Ergebnis bekommt die Ukraine aber Munition, Panzer und demnächst auch Kampfflugzeuge. Auch die Bundeswehr liefert, was sie kann. Und würde einiges davon gern behalten.

In Vilnius muss das Bündnis der Ukraine nun einen klaren Fahrplan für eine Mitgliedschaft schreiben, der Putin schon jetzt zeigt, dass er Kiew – ob Nato-Mitglied oder nicht – niemals bekommen wird. Dass Russland sich zu Tode kämpfen wird, weil die ukrainischen Soldaten immer das neueste Gerät haben werden, weil sie besser ausgebildet sein werden und die bessere Moral haben.

Gespannt darf man sein, wie sich der türkische Präsident Erdogan auf dem Gipfel verhalten wird. Er hat eine gewisse Nähe zu Putin und hält den Nato-Beitritt für die Ukraine trotzdem für „verdient“. Die Nato, der sogenannte Westen, sollte ausloten, inwiefern Erdogan Druck auf Putin machen könnte. Der türkische Präsident macht aber nichts ohne Eigennutz. Er spielt noch seine Rolle des Blockierers eines Nato-Beitritts von Schweden aus, das angeblich nicht konsequent genug gegen Anhängerinnen und Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeht.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bemüht sich um eine Einigung am Montagabend. Damit die Nato geschlossen in den Gipfel geht. Denn das Signal ist das Mindeste gegenüber Putin: eine geschlossene und entschlossene Militärmacht.