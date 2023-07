Nato-Generalsekretär Stoltenberg: „Werden uns bemühen, die Ukraine näher zum Beitritt zu bringen“

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Freitagmittag betont, dass die Ukraine einem Nato-Beitritt immer näher rückt. „Wir werden uns bemühen, die Ukraine näher zum Beitritt zu bringen“, sagte er auf einer Pressekonferenz vor dem anstehenden Nato-Gipfel. Dieser findet am kommenden Dienstag und Mittwoch im litauischen Vilnius statt.

Der Norweger bestätigte, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an der Eröffnungsfeier des Gipfels teilnehmen wird. Das Treffen in Litauen wird das erste mit Finnland als Mitglied. Stoltenberg hofft, dass auch Schweden bald zu begrüßen: „Ich würde es begrüßen, wenn Schweden so schnell wie möglich dazustoßen kann“, sagte Stoltenberg. Es habe in den Gesprächen zwischen der Türkei - die den Beitritt bislang blockiert - und Schweden erste Fortschritte gegeben.

Nato hält zur IAEO

Stoltenberg teilte zudem mit, dass die Nato weitere Einheiten in die europäischen Meere entsenden wird. „Wir werden Einheiten in der baltischen Ostsee und im Mittelmeer stationieren“, berichtete er.

Auch zur brisanten Lage am Kernkraftwerk Saporischschja äußerte sich Stoltenberg. Er stellte klar, dass sich die Nato weiterhin auf die Internationale Atomenergiebehörde verlasse. „Wir begrüßen das ausdrücklich, dass die Internationale Atomenergiebehörde das genau verfolgt. Das ist natürlich eine große Herausforderung in einem Kriegsgebiet. Wir fordern Russland auf, mit der IAEO zu kooperieren und sicherzustellen, dass ukrainische und internationale Experten Zugang haben“, so Stoltenberg.

Die Ukraine hatte zuletzt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wegen ihres Umgangs mit dem russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja kritisiert. Mit Blick auf IAEA-Chef Rafael Grossi sagte der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak: „Der Mensch ist absolut unwirksam beim Management des Schlüsselrisikos.“

