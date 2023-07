﻿Selenskyj bei der Nato: Mittendrin, aber nicht dabei

Vilnius. Wolodymyr Selenskyj legt seine Hand aufs Herz. Es ist eine Geste der Bitte um Verständnis. Dafür, dass er jetzt um 9.56 Uhr noch keine Fragen beantworten, sondern nur Botschaften setzen will. Eine gepanzerte Limousine hat den ukrainischen Präsidenten gerade zum Nato-Gipfel in Vilnius gebracht, schwer bewaffnete Sicherheitskräfte schützen ihn. Am Vorabend hat er mitten in der litauischen Hauptstadt in einer umjubelten Rede vor Tausenden Menschen eindringlich für die Aufnahme seines von Russland überfallenen Landes in die Nato geworben. Das wird er nun in seinen Gesprächen mit deren Staats- und Regierungschefs wieder tun. Drei Prioritäten macht er dafür geltend: neue Waffenlieferungen, Sicherheitsgarantien und Klarheit über die Bedingungen für die erhoffte Einladung zum Nato-Beitritt.

Aber vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden werden verhindern, dass die Ukraine in Vilnius schon jetzt eine Einladung zum Beitritt nach Kriegsende bekommt. Offiziell, weil noch Reformen nötig seien. Inoffiziell, weil ein dritter Weltkrieg befürchtet wird. Denn mit einer formellen Einladung würde die Ukraine „gefühlt“ sofort als Mitglied angesehen werden – und die Nato stünde damit im Krieg mit Russland, heißt es. Denn Artikel 5 des Nato-Vertrags verpflichtet zum Beistand im Angriffsfall.

Gibt es eine Hintertür?

Aber stimmt diese Sicht? Schließlich verweist Selenskyj selbst darauf, er wisse, dass sein Land während des Krieges keine Aufnahme in die Nato erwarten könne. Ist es also vielleicht eher so – ein für viele Ukraine-Unterstützer ungeheuerlicher Gedanke –, dass sich das transatlantische Militärbündnis eine Hintertür offenhält? Dass die Ukraine – wenn sonst kein Frieden zu schließen wäre mit Moskau – auf die Krim, auf östliche Gebiete verzichten oder zunächst einen Neutralitätsstatus akzeptieren müsste? Das befürchten zumindest Osteuropäer in Vilnius.

Sie haben Gründe: Alle bisherigen Versprechen wurden bisher gebrochen – angefangen von Sicherheitsgarantien von Russland 1994 im Budapester Memorandum für die Ukraine, als sie ihre nuklearen Bewaffnung aufgab, bis hin zum Bekenntnis der Nato zur Ukraine 2008 in Bukarest. In der Abschlusserklärung von damals steht: „Wir haben heute vereinbart, dass diese Länder (Ukraine und Georgien) der Nato beitreten werden.“ Ein Datum gab es nicht. Und auch heute nicht, 15 Jahre später.

Die Sorge vor der Eskalation

Die Sorge vor einer weiteren Eskalation durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat das Handeln des Westens tatsächlich seit Beginn des Krieges geprägt. Daher rührt die Zurückhaltung, der Ukraine Waffensysteme zu liefern, mit denen sie auch Ziele in Russland angreifen könnte. Daher kam auch das Zögern, als es beispielsweise in Deutschland um die Lieferung von Kampfpanzern ging. Eine Einladung in die Nato wäre allerdings noch einmal eine ganz andere Dimension.

Offiziell heißt es in der Gipfelerklärung, die Zukunft der Ukraine sei in der Nato, eine Einladung sei aber erst möglich, „wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind“. Als Beispiele werden Reformen „im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors“ genannt. In den Ohren besonders der ukrainischen Soldaten, die derzeit in einer blutigen Gegenoffensive versuchen, die Russen zurückzudrängen, muss das wie Hohn klingen. Seit fast eineinhalb Jahren wehren sich die ukrainischen Sicherheitskräfte erfolgreich gegen die russischen Besatzer, kein Nato-Land kann Vergleichbares vorweisen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Mitte), US-Präsident Joe Biden,der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (links) und Wolodymyr Selenskyj (rechts), der ukrainische Präsident, beim Gipfeltreffen in Vilnius. © Quelle: IMAGO/NTB

Immerhin: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg macht in Vilnius deutlich, dass der Ukraine das aufwendige Beitrittsverfahren – der sogenannte Membership Action Plan (MAP) – erspart bleiben soll, auch weil die militärische Zusammenarbeit bereits weit fortgeschritten ist. Der Beitrittsprozess werde für die Ukraine nun von einem zweistufigen Verfahren zu einem einstufigen gemacht, sagt Stoltenberg. Auch der neue Nato-Ukraine-Rat, der beim Gipfel in Vilnius erstmals zusammengekommen ist, soll die Partnerschaft auf eine höhere Ebene heben.

Wir werden der Ukraine helfen, eine starke, fähige Verteidigung zu Lande, in der Luft und zur See aufzubauen. Joe Biden, US-Präsident

US-Präsident Joe Biden sagt nach der ersten Sitzung dieses Gremiums, alle Verbündeten seien sich einig über die Zukunft der Ukraine in der Nato. Man werde mit den langfristigen Verpflichtungen für die Sicherheit der Ukraine aber nicht bis zum Beitritt warten. Er berichtet, dass die G7-Gruppe westlicher Industriestaaten langfristige militärische Unterstützung für den Abwehrkampf gegen Russland zusichern und die ukrainischen Streitkräfte so stark machen wollen, dass Moskau nach einem Ende des Krieges keine weiteren Angriffe mehr wagen wird. „Wir werden der Ukraine helfen, eine starke, fähige Verteidigung zu Lande, in der Luft und zur See aufzubauen“, sagt Biden. Die Ukraine werde dadurch „eine Stütze der Stabilität in der Region und eine Abschreckung gegen alle Bedrohungen“ werden.

Das offizielle Gruppenfoto in Vilnius. © Quelle: IMAGO/NurPhoto

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll sie eine moderne Ausrüstung für ihre Luft- und Seestreitkräfte bekommen. Aber: Eine zeitliche Perspektive wird nicht gegeben und es sind auch keine weitreichenden Sicherheitsgarantien für später enthalten – wie etwa die Zusicherung, im Fall eines Angriffs auch militärischen Beistand durch eigene Truppen zu leisten.

Selenskyj zeigt sich am letzten Gipfeltag deutlich zufriedener, als es seine Tweets auf dem Weg nach Vilnius hätten vermuten lassen. „Die ukrainische Delegation bringt einen bedeutenden Sicherheitssieg für die Ukraine, für unser Land, für unser Volk und für unsere Kinder nach Hause“, sagt er. Eine Einladung zum Beitritt in die Nato wäre aber „das Optimum“ gewesen. Er spricht es offen aus: „Wir verstehen, dass einige Angst haben, jetzt über unsere Mitgliedschaft zu sprechen, weil niemand einen Weltkrieg will.“ Der Präsident betont aber: „Ich bin zuversichtlich, dass die Ukraine nach dem Krieg in der Nato sein wird. Wir werden alles tun, um dies zu erreichen.“

Ich bin zuversichtlich, dass die Ukraine nach dem Krieg in der Nato sein wird. Wir werden alles tun, um dies zu erreichen. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Stoltenberg versichert noch einmal: „Die Ukraine ist der Nato heute näher als je zuvor.“ In Vilnius sei „ein neues Kapitel“ in den Beziehungen aufgeschlagen worden. „Heute treffen wir uns als Gleichberechtigte. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns als Verbündete treffen.“ Dringend notwendig sei nun, die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Mindestens zehn Staaten hätten sich zusammengeschlossen, um noch im Sommer mit der Ausbildung ukrainischer Piloten an F16-Kampfjets zu beginnen. Das werde der späteren Entscheidung den Weg ebnen, solche Flugzeuge aus US-Produktion zu liefern.

Die Sache mit der Hintertür taucht aber zum Ende des Gipfels wieder auf. Ob die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine doch Verhandlungsmasse für Friedensverhandlungen mit Russland werde, wird Scholz von Journalistinnen und Journalisten gefragt. Er reagiert verschwurbelt. „Hier wird nicht diese Frage der Nato-Mitgliedschaft ein Gegenstand sein. (...) Russland wird darüber nicht verfügen können.“ Kann Selenskyj das beruhigen?

Und wie sieht mit den Signalen in die eigene Bevölkerung aus, nach Deutschland? Die rot-grün-gelbe Bundesregierung von Scholz steht innenpolitisch massiv unter Druck. Es ist beileibe nicht nur ihr Murks ums Heizungsgesetz, das viele Menschen zutiefst verunsichert hat, weil sie nicht wissen, ob sie den Heizungstausch und die damit oft nötig werdende Sanierung ihres Hauses bezahlen können. Es ist nicht nur der Streit in der Ampel um Elterngeld, Ehegattensplitting, Kindergrundsicherung und Weiteres. Es ist die große Frage, wie lange die grundsätzlich enorm hilfsbereite Bevölkerung bereit ist, den Weg mit der Ukraine mitzugehen – und dafür selbst zurückstecken zu müssen.

Scholz bringt überraschend ein weiteres Waffenpaket mit

Scholz brachte zum Nato-Gipfel überraschend ein weiteres Waffenpaket für die Ukraine mit – im Volumen von 700 Millionen Euro. Wenn Selenskyj dann als Erstes mit Forderungen nach mehr Waffen vernommen wird, ist zwar Verständnis dafür in der Bundesregierung vorhanden, aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern? Bis 2027 wird Deutschland insgesamt 17 Milliarden Euro an Waffenlieferungen für die Ukraine ausgeben haben. 17.000 Millionen Euro. Nicht eingerechnet das Geld, das Deutschland für den Wiederaufbau der Ukraine und die Integration von einer Million Geflüchteten in Deutschland aufbringen wird.

Nach einer Forsa-Umfrage haben die Ampelparteien zusammen aktuell nur noch einen Rückhalt von 39 Prozent der Wahlwilligen, bei der Bundestagswahl 2021 hatte sie gemeinsam 52 Prozent der Wählerinnen und Wähler bekommen. Innerhalb der Bundesregierung wird darauf gesetzt, dass den Menschen Freiheit und Demokratie wichtiger sind als manch materieller Wohlstand in einem immer noch vergleichsweise sehr reichen Land. Und dass sie bereit sind, die Ukraine als Verteidigerin auch der deutschen Werte gegen Russland größtmöglich zu unterstützen. Aber die rechtsradikale AfD sammelt gerade mit der inhaltsleeren Losung, dass die Ampelkoalition alles falsch mache, die Stimmen von unzufriedenen und verunsicherten Bürgerinnen und Bürger ein.

Selenskyj dankt in Vilnius allen Ländern und ihren Bevölkerungen für ihre Hilfe. Er trägt schweres Schuhwerk und olivgrüne Hose und T-Shirt. Er kann die Dinge so wunderbar einfach erklären: „Für uns zählt nur das Überleben.“ Hand aufs Herz.